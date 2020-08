Näin islamin tutkija kommentoi Ruotsin Malmön protesteja: "Tavallaan mellakoihin osallistuneet kävelivät ansaan"

Rasmus Paludan on tanskalaisen äärioikeistolaisen puolueen puheenjohtaja, jolle Ruotsi antoi kahden vuoden maahantulokiellon.

Malmössa asuu tuhansia muslimeja

– Heidän aikomuksenaan oli osoittaa, että muslimit ovat väkivaltaisia ja etteivät he pysty osoittamaan mieltään sivistyneesti.

– He yrittivät osoittaa, etteivät muslimit kuulu tänne.

Medialla ollut suuri vaikutus

Fazlhashemi sanoo, että islamiin kohdistetulla aggressioilla on pitkä historia.

– Sillä miten muslimeja on käsitelty koulukirjoissa ja mediassa, on ollut iso vaikutus. Maailmalla on myös ollut useita konflikteja, joissa muslimit ovat olleet osallisina.