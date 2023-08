Perussuomalainen nuoriso julkaisi videon miestä seuraavista hahmoista mustissa säkeissä – muslimifoorumin pääsihteeri: "Lapsellinen teko"

Perussuomalaisen nuorison puheenjohtaja Lauri Laitinen kertoo MTV Uutisille, että videon tarkoituksena on nostaa esiin musliminaisten kohtelu.

Lue myös: Onko ministerin yksityiselämällä väliä? Tutkija kyseenalaistaa: "Me kuljemme sumussa"

Lauri Laitisen mukaan islamilaisessa kulttuurissa miehillä on naisia paremmat oikeudet.

TikTok poisti perussuomalaisen nuorison videon, mutta puheenjohtajan mukaan video on yhä saatavilla Facebookissa, Instagramissa ja Youtubessa sekä X:ssä.

Laitisen mukaan perussuomalaisten kannattajat ovat suhtautuneet videoon myönteisesti, ja kritiikkiä on puolestaan tullut niiltä, joita video kritisoi.

– Toki kun kysymys on uskonnosta, mikä on herkkä aihe ja kritisoidaan uskonnollisia tapoja, toki se loukkaa kyseiseen uskontoon kuuluvia, mutta siitä huolimatta epäkohdista on uskallettava puhua ääneen.