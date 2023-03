Tutkija: Unkari ja Turkki "vilkuilevat toisiaan" Suomen Nato-jäsenyyden suhteen

Eduskunnan hyväksyttyä odotetusti Suomen Nato-jäsenyyden, Suomen Nato-tiellä on enää kaksi estettä: Turkin ja Unkarin vastustus. Unkari ja Turkki ovat ainoat Nato-maat jotka eivät vielä ole hyväksyneet Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä.

Unkarin parlamentti aloitti eilen keskustelun asiasta. Käsittelyä lykättiin useita kertoja viime syksystä lähtien. Äänestystä jäsenyyksien hyväksymisestä on ennustettu maaliskuun loppupuolelle.

– Unkari ajaa Venäjän etuja, ja myös Turkki on sopivasti ollut vastahakoinen ratifioimaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiä, mikä sopii hyvin Unkarille. Unkari käyttää Turkkia tekosyynä ja sanoo, että Naton pitäisi ottaa huomioon Turkin näkökulmia. Turkin vastustus Nato-ratifioinneille on tullut Unkarille kuin Manulle illallinen.

"Unkari ei voi lykätä ratifiointeja maailman tappiin"

Miklossyn mukaan Unkarin vastahakoisuutta on voimistanut se, että Kiina on ilmoittanut vastustavansa Naton laajenemista nykyisestä. Kiinan ulkoministeri Qin Gang käväisi viime viikolla Unkarissa ennen matkansa jatkamista Valko-Venäjälle ja Moskovaan.

– Unkarin pääministeri Viktor Orban on puun ja kuoren välissä, koska Unkarin puolustus nojaa Natoon. Siksi Unkari ei voi lykätä ratifiointeja maailman tappiin, mutta se lykkää niin kauan kuin pystyy, Miklossy sanoo.

Unkarin ratifioinneilla on myös yhteys Unkarin jäädytettyihin EU-tukiin.

– Maaliskuun lopulla Unkarin pitäisi antaa komissiolle vastaus 27 kohtaan, jotta se saisi EU:n tukia. Tämä on ilmiselvästi yhteydessä myös näihin ratifiointeihin.

EU-maat hyväksyivät joulukuussa Unkarin suunnitelman koronapandemian elvytysrahojen käytöstä. Unkarin 5,8 miljardin euron osuus on ollut kohta lähes kaksi vuotta jäädytettynä Unkarin taantuneen demokratiatilanteen vuoksi. Saadakseen rahat Unkarin on tehtävä 27 korruptionvastaista ja oikeuslaitoksen riippumattomuutta koskevaa uudistusta.

Unkari on ilmoittanut lähettävänsä parlamentin valtuuskunnan Suomeen maaliskuussa, mutta tarkka päivämäärä ei ole tiedossa.

– Emme tiedä, mitä he haluavat, mutta he ovat närkästyneitä siitä, että Suomi ja Ruotsi ovat kritisoineet Unkarin oikeusvaltiotilannetta ja ovat johdonmukaisesti ajaneet oikeusvaltioasiaa, Miklossy sanoi.

Unkarin ja Turkin välit ovat lämpimät

Turkin ja Unkarin suhteet ovat pitkään olleet erinomaiset. Unkari on esimerkiksi tukenut Turkin EU-jäsenyyttä alusta alkaen.

– Olemme Ukrainan naapurimaa ja kunnioitamme ja arvostamme Turkin kantaa, joka voimistaa rauhan ääntä. On meidän etujemme mukaista, että sota Ukrainassa loppuu mitä pikimmin, koska vain siten voimme pelastaa ihmishenkiä, Szijjarto sanoi tilaisuudessa Turkin valtiollisen TRT-televisiokanavan mukaan.

Cavusoglu toisti tiedotustilaisuudessa Turkin aiemman kannan, jonka mukaan Suomen ja Ruotsin hakemusprosessit tulisi erottaa toisistaan, koska Turkki on myötämielisempi Suomen jäsenyyttä kohtaan.

Turkkilaistutkija: Vain Suomi hyväksyttäisiin ennen vaaleja

Istanbulilaisen Kadir Has -yliopiston professori Mustafa Aydin korostaa Turkin vaalitulosten merkitystä Nato-ratifioinneille. Turkin presidentinvaalit ja parlamenttivaalit järjestetään näillä näkymin 14. toukokuuta.

On spekuloitu paljon sillä, että Turkki havittelee uudenaikaisempia F-16-hävittäjiä Yhdysvalloilta vastineeksi Nato-ratifioinneille ja että myös Yhdysvaltain kongressi olisi yhdistänyt asiat toisiinsa.

Aydin ei osannut arvioida, kuinka merkittävä F-16-hävittäjien rooli lopulta on ratifiointien kannalta, mutta hän vakuutti Turkin olevan tosissaan suhtautumisessaan Ruotsiin eikä ainoastaan "pelaavan".

– Ruotsi on aina ollut turkkilaisten toisinajattelijoiden kohdemaa. Ensin sinne menivät vasemmistolaiset, sitten 90-luvulla kurdiaktivistit ja myöhemmin (vallankaappausyrityksestä epäillyn saarnaajan) Fethullah Gülenin seuraajat. Ruotsiin on keskittynyt iso joukko ihmisiä, joita Turkki ei halua, ja he saavat äänensä kuuluviin Ruotsin politiikassa, Aydin sanoi.