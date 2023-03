Ammukset eivät lopu Ukrainalta kesken, vakuuttaa Naton Stoltenberg MTV:lle – länsimaiden varastojen tyhjentäminen ei silti enää riitä, ja tulilla on uusi suunnitelma

Euroopassa on kuitenkin uutisoitu puolustustarvikepulasta. Asian ytimessä -ohjelmakin on aiemmin kertonut, puolustusteollisuus ei ole täysin pysynyt kasvaneen kysynnän vauhdissa.

– Ei niin kauan kuin me jatkamme heidän tukemistaan ja kiihdytämme tuotantoamme. Ja se prosessi on alkanut, Stoltenberg vakuuttaa.

Stoltenbergin mukaan ammustuotantoa on voitu lisätä jo nykyisellä tuotantokapasiteetilla, esimerkiksi siirtymällä tehtaissa kaksivuorotyöstä kolmivuorotyöhön. Uusiin investointeihin on tarvittu pidempiaikaisia hankintasopimuksia, mutta niiden vaikutus ei vielä näy tuotannossa.

"Putin on epäonnistunut"

– Täytyy muistaa, että tämä on hyökkäyssota, jonka uhri on Ukraina. Heillä on oikeus itsepuolustukseen, mikä todetaan YK:n peruskirjassa. Me autamme heitä käyttämään tätä oikeuttaan, Stoltenberg sanoo.