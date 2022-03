Kiinalla, Brasilialla ja Intialla olisi mahdollisuus vaikuttaa Venäjän hyökkäyssotaan – näistä syistä maat eivät ryhdy toimeen

Kiina on ollut viime vuosina Venäjän liittolainen useissa kansainvälisen politiikan kysymyksissä. Venäjä on myös sijoittanut huomattavan määrän eli 13,8 prosenttia keskuspankkinsa kulta- ja valuuttavarranoista Kiinaan.

– Tämä osoittaa sen, että Venäjä on varautunut taloussaarto saattaa tulla ja myös sen, miten riippuvainen Venäjä on Kiinasta on tällä hetkellä.