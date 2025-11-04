Poliisi tutkii epäiltyä salakatselua ammattikoulun tiloissa Pietarsaaressa.
Pohjanmaalla Pietarsaaressa poliisi tutkii epäiltyä salakatselutapausta. Epäilty tapaus on tapahtunut ammattikoulu Optiman opiskelija-asunnoilla.
Ammattikoulun johtaja Max Gripenberg on vahvistanut STT:lle, että asiasta on tehty poliisille viime viikolla rikosilmoitus. Asiasta uutisoi aiemmin Iltalehti, joka oli saanut asialle vahvistuksen myös Pohjanmaan poliisilaitokselta.
Gripenberg ei kommentoi asiaa enempää. STT ei tavoittanut tiistaina Pohjanmaan poliisin tilannekeskusta.
Pietarsaaren, Pedersören, Luodon, Uusikaarlepyyn, Kruunupyyn, Vöyrin ja Kokkolan omistama kuntayhtymä Optima järjestää verkkosivujensa mukaan opetusyksikkönsä kautta ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille. Lisäksi Optima tarjoaa palveluita työelämälle.