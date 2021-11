Influenssa on nuorille vaarallisempi kuin korona, sanoo virusopin professori: "Suomessa ei tiettävästi yhtään lasta ole kuollut koronaan"

Toistaiseksi influenssatartuntoja on todettu vasta muutamia , eikä influenssakausi ole vielä alkanut.

– Nämä taudit ovat erilaisia. Meillähän ei ole Suomessa tiettävästi yhtään lasta, joka olisi menehtynyt koronavirusinfektioon. Influenssaan on aiemmin menehtynyt joitakin lapsia ja nuoria, mikä on onneksi harvinaista sekin.

Tilastokeskuksen mukaan influessa on vuosina 2000-2018 aiheuttanut noin 25 alle 15-vuotiaan lapsen kuolemaa.

– Influenssa on ollut ehkä lapsilla ja nuorilla ja nuorilla aikuisilla tautina kovempi kuin koronavirus. Ikäihmillä taas tilanne on toisinpäin.

Koronan kuolleisuus on arvioitu korkeammaksi kuin influenssan

Julkusen mukaan sekä influenssaan että koronaan sairastuneista arviolta 1-2 prosenttia joutuu sairaalahoitoon. Korona on kuitenkin iäkkäille huomattavasti influessaa vaarallisempi, vaikka myös influenssaan kuolleista valtaosa on iäkkäitä.

– Koronaan liittyvä kuolleisuus nousee hyvin jyrkästi iän myötä. Yli 80-vuotiailla tapauskuolleisuus on ollut jopa 10-15 prosenttia, mikä on arviolta kymmenkertainen influessaan verrattuna.

Tapauskuolleisuus kertoo , kuinka suuri osuus todetun tartunnan saaneista kuolee. Osa tartunnoista on kuitenkin oireettomia ja jää toteamatta. Siksi kuolleisuus kaikkien tartunnan saaneiden joukossa on todellisuudessa pienempi ja vaikeasti arvioitavissa.

– Esimerkiksi sikainfluenssapandemiassa kokonaiskuolleisuuden arvioitiin olleen 0,02 prosenttia. Nyt jos arvioimme, että koronavirusinfektiossa se on 0,1-0,5 prosenttia, niin se on moninkertainen influenssakuolleisuuteen nähden. Se selittää sen, miksi koronaan on suhtauduttu hyvin huolestuneesti maailmanlaajuisesti.