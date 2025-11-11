Venäjällä on nyt uusi, säälimätön taktiikka sodankäynnissä.

Ukrainan sähköverkko on kansanedustaja Jarno Limnellin (kok.) mukaan sodan uusi rintamalinja.

– Venäjä ei enää pyri hetkelliseen romahdukseen, vaan jatkuvaan epävakauteen – isku iskulta, muuntaja muuntajalta. Energiahyökkäykset ovat nyt sodankäynnin tehokkain keino lamauttaa yhteiskunta ilman yhtäkään sotilasta rajalla, kirjoittaa Limnell tiistaina viestipalvelu X:ssä.

Limnell julkaisi myös kartan, joka näyttää hänen mukaansa karun todellisuuden eli Venäjän iskut Ukrainan sähköverkon keskuksiin juuri niihin kriittisiin kohtiin, missä sähkövirta kulkee miljoonille ukrainalaisille.