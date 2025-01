Näihin häiriöihin Venäjältä on nyt varauduttava – "On viesti heikkoudesta, jos epäröimme ja perustamme työryhmiä"

Itärajan kiinnipitäminen on edelleen perustelua nykyisessä turvallisuustilanteessa, arvioi Jarno Limnéll.

Kansanedustaja Jarno Limnéllin (kok.) mukaan Suomen nopea reagointikyky Suomenlahdella on tärkeä viesti niin itään että länteen. Se kertoo ennen kaikkea Suomen valmiudesta reagoida vastaavissa tilanteissa.

– Itse uskon hyvin vahvasti, että päättäväisyys on se kieli, joka puhuu Venäjän suuntaan. Jos me tällaisessa tilanteessa lähdemme epäröimään ja perustamaan työryhmiä ja miettimään asioita, niin se on mielestäni viesti heikkoudesta.

Suomen nopea toiminta Suomenlahdella on niittänyt kiitosta. Eagle S -tankkerin epäillään aiheuttaneen Estlink 2 -sähkönsiirtokaapelin vaurioitumisen Suomenlahdella joulupäivänä. Sähkönsiirtokaapelin lisäksi vaurioita on neljässä Suomenlahdella kulkevassa telekaapelissa.

Elisa puolestaan tiedotti maanantaina, että sen molemmat vaurioituneet kaapelit on saatu korjattua.

– On tärkeä viesti, että Suomi osoittaa konkreettisin toimin, että olemme hereillä ja valmiita huolehtimaan turvallisuudestamme, Limnéll muistuttaa tiistain Huomenta Suomessa.

Tulevaisuudessa syytä varautua häiriöihin

Limnéllin mukaan tulevaisuudessa on syytä varautua "realismin silmin" erilaisiin häiriöihin, hybridivaikuttamisen keinoihin ja epävakauttamistoimiin.

– Kyllä siinä ainoastaan mielikuvitus on rajana, mitä kaikkia vaikuttamisen keinoja voi olla – on se sitten fyysisen maailman puolella, informaatiovaikuttamista, kyberpuolta tai jotain muuta. Tämä edellyttää sitä, että meidän on oltava koko yhteiskuntana hereillä.

Limnéll kuitenkin lisää, että Suomi on koko yhteiskunnan tasolla varautunut hyvin mahdollisiin uhkiin esimerkiksi kokonaisturvallisuuden mallin kautta.

Limnéll: Itäraja on toistaiseksi pidettävä kiinni

Suomen itäraja on ollut pitkältä matkalta jo pidemmän aikaa kiinni juuri hybridivaikuttamisen takia. Tilanne rajalla ei olekaan Limnéllin mukaan viimeaikoina suuressa kuvassa muuttunut.

– Venäjä on valmis toimimaan välineellistetyn maahantulon toiminnan kautta. Mielestäni tässä turvallisuustilanteessa, kun haluamme huolehtia suomalaisten turvallisuudesta, on itäraja ainakin toistaiseksi pidettävä kiinni.

Hänen mukaansa tilanteen kehittyminen ja mahdollinen ihmisten vyöryttäminen rajan yli rajan avautuessa on kiinni enemmänkin poliittisesta päätöksestä Venäjällä.

– Lähdetäänkö siellä tiedustelu- ja turvallisuuspalveluiden toimesta ohjaamaan ihmisiä rajalle? Tämähän on ikään kuin käskytyskysymys ja se voi muuttua hyvin nopeasti.

Miten Suomen toiminta Suomenlahdella heijastuu Venäjään? Katso koko haastattelu jutun alussa olevalta videolta.