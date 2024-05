Turkulaisseura ajautunut yllättäen kriisiin – päävalmentaja vastasi kriittisiin väittämiin

MTV Urheilun toimittaja Timo Innanen esitti FC Interin päävalmentajalle Vesa Vasaralle kourallisen verran väittämiään turkulaisjoukkueen tilanteeseen liittyen.

Innanen: Juuso Hämäläinen on esimerkillinen kapteeni, joka on täyttänyt paikkansa, mutta johtavan ykköstopparin puuttuminen ja epävarma maalivahtitilanteenne ovat näkyneet karulla tavalla alkukaudella peliesityksissänne. Nimenomaan heikko kollektiivinen puolustustyöskentely on aiheuttanut kaikkeen pelaamiseenne hieman yllättävää sekavuutta.

Vasara: Maalivahdeilla on ollut erinäisistä syistä johtuen poissaoloja. En halua kommentoida niitä tarkemmin. Topparitilanteemme on elänyt myös paljon osin loukkaantumisista johtuen. Varmasti hitsautumisessa riittää yhä tekemistä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Innanen: Toimintanne on silti kauttaaltaan johdonmukaista ja pelaajia kehittävää. Heikosta alkukaudesta huolimatta teillä on vielä kaikki eväät nousta ylempään loppusarjaan. Seurajohdon onkin syytä olla kärsivällisiä uudistusprosessinne kanssa. Pelitapanne on muuttunut viime kaudesta huomattavasti monipuolisempaan suuntaan. Johtavista pelaajista on ollut huutava pula alkukaudella.

Vasara: Kuten edellisessä vastauksessani mainitsin, niin valitettavasti avainpelaajillamme on ollut vaivoja, joten tilanne ei ole ollut ideaali. Johtajuutta kaipaamme toki kapteenistoltamme ja runkopelaajiltamme ylipäätään kentälläkin vaikeissa hetkissä. Parannettavaa riittää tälläkin saralla, mutta olen kyllä luottavainen sen suhteen, että tilanteemme kohenee jatkossa.

Innanen: Olette tehneet virheitä pelaajarekrytointienne suhteen. Joukkueessanne on myös sellaisia pelaajia, jotka sopivat paremmin edeltäjäsi Jarkko Wissin luomaan pelitapaan kuin nykyiseen pelisysteemiinne. Ette halunneet kuitenkaan tehdä valmennuksessa varsinaista suursiivousta pelaajistoon viime kauden jälkeen.

Vasara: Olemme rakentaneet joukkueemme niin hyvin kuin olemme pystyneet. Meillä on aivan riittävästi laadukkaita pelaajia, jotta voimme kääntää tilanteen. Kautta on vielä paljon jäljellä, joten se on takuuvarmasti myös pelastettavissa.

Innanen: Pelaajamateriaalinne on monelta osin laadukas, mutta muutamat avainpelaajistanne joutuivat MTV Urheilun tietojen mukaan pelaamaan ainakin osittain hieman puolikuntoisina alkukaudesta, kun loukkaantumiset riivasivat keskisektorianne. Hankala kierre oli ikään kuin valmis, kun tulokset jäivät kovin vaisuiksi heti sarjan alkuvaiheessa.

Vasara: Kolhuja tulee aina matkan varrella, mutta olemme saaneet aina kilpailukykyisen joukkueen kentälle. Minun ja koko valmennuksen tehtävämme on kehittää pelaamistamme ja tehdä tulosta. Mennään päivä kerrallaan eteenpäin - ja uskotaan prosessiimme. Median tehtävänä on enemmän sitten spekuloida ja jossitella.

Innanen: Odotitte taistelevanne mitalista tasaisessa kärkikastissa kuluvalla liigakaudella. Joukkueen henkinen takalukko on senkin vuoksi jumissa, kun majailette yllättäen sarjan tyvipäässä. Pelillisen rentouden löytyminen on työn ja tuskan takana. Olet urasi kovimmassa paikassa. Uskot silti kurssinne kääntyvän pian.

Vasara: Totta kai tilanne on tällä hetkellä sellainen, ettei kukaan voi olla mitenkään tyytyväinen. Viestini pelaajille on ollut, että turha vatvominen pois kaikesta. Nyt on syytä keskittyä vain olennaiseen harjoituskentällä, eikä keksiä mitään tekosyitä. Luotan joukkueeseen täysin. Meillä on kaikki edellytykset tehdä vielä tulosta.