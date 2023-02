Inarissa kuvataan sarjaa, jonka budjetilla tuottaisi jopa 50 kotimaista elokuvaa – MTV Uutiset paikalla maailmanluokan kuvauksissa

Lapissa kuvataan 8-osaista scifi-trilleriä Constellation, jonka pääosissa on ruotsalainen tähti Noomi Rapace.

Ohjaajana on Game of Thrones- ja Breaking bad -sarjoissa meritoitunut Michelle MacLaren.

Sarjan budjetilla tehtäisiin yli 40 kotimaista elokuvaa

Apple-TV:lle vuoden kuluttua valmistuvan Constellation-sarjan budjetti on noin neljä kertaa suurempi kuin elokuvasäätiön jakama vuosittainen tuki kaikille elokuville Suomessa. Sarjan budjetilla tehtäisiin noin 40-50 kotimaista elokuvaa.

Sarjaa on kuvattu useissa Euroopan maissa ja Marokossa. Suomen Lappiin työryhmä saapui jään ja lumen sekä varsinkin suomalaisten hyvän maineen takia.

Pakkasessa ei saa paleltua

– Yhtä lailla meillä on myös kokemusta kaluston käytöstä kylmyydessä. Ei tänne pakkaseen kannata tulla ilman suomiryhmää ainakaan pidemmäksi aikaa, nauraa Louhelainen.

– Kyllä tämä oli meillekin ehdoton vaatimus, että tulimme Suomeen, myöntää tuottaja Hetzer. Suomen systeemi on erittäin selkeä ja luotettava. Me tuomme Suomeen paljon rahaa.

Miten pärjätä kansainvälisessä kilpailussa?

Suoratoistopalvelut suorastaan imuroivat uusia sarjoja. Suomessakin ala on ollut viime vuodet kovassa kasvussa juuri Inarin kaltaisten projektien ansiosta. Mutta miten käy tulevaisuudessa?

Tuotantokannustin on nykyään välttämätön, jotta kilpailussa pärjäisi. Se on käytössä kaikissa Euroopan isoissa maissa. Suomessa se on nykyisin 10 miljoonaa euroa vuodessa.