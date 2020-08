Suurelokuva Tenet nosti Viron isosti elokuvamaailmankartalle – valtio houkuttelee kansainvälisiä tuotantoja maksamalla virolaisen työvoiman käytöstä

– Ensinnäkin olemme tehneet elokuvia yli sadan vuoden ajan ja se on ikään kuin veressä, sanoo Viron Elokuvainstituutin johtaja Edith Sepp.

Toisaalta Viron houkuttelevuudelle on olemassa myös konkreettisia, taloudellisia syitä.

– Me haluamme osallistua varsinkin kansainvälisiin yhteistuotantoihin. Haluamme, että virolaiset elokuvantekijät pääsevät mukaan, ja pisteytämme tuotannon sen mukaan, kuinka paljon osuutemme on ja sen perusteella myönnämme rahaa.

– Näitä elokuvatuotantoja on noin 2–3 vuodessa. Niiden budjetin on oltava vähintään miljoona euroa.

Valtio maksaa virolaisten luovien työntekijöiden hyödyntämisestä

Virossa on kuvattu viime vuosina myös suuria Hollywood-tuotantoja. Kuluneella viikolla sai ensi-iltansa Christopher Nolanin vakoilutrilleri Tenet, jossa seikkaillaan Tallinnassa.

Parhaillaan kuvataan myös toista suomalaista elokuvaa Bad Apples eli Pahat omenat, joka on 3,2 miljoonan euron tuotanto. Virossa kuvattuja suomalaisia elokuvia ovat viime vuosina olleet muun muassa Ikitie (2016) ja Miekkailja (2015).

– Toinen tukimuoto on niin sanottu "cash repaid"-tuotanto, joita meillä on noin 10 vuodessa. Nämä projektit eivät ole pelkästään elokuvia, vaan mukana on myös dokumentteja, animaatioita ja tv-sarjoja. Valtio maksaa paikallisista tuotantokustannuksista 30 prosenttia takaisin, kunhan virolaisia luovia tekijöitä ja kuvauspaikkoja hyödynnetään, toteaa elokuvainstituutin johtaja Sepp.