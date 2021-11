Alvar Aallon funkkishelmi kiinalaistrillerin päänäyttämönä – MTV Uutiset kuvauksissa Paimion parantolassa: "Tämä on paras paikka"

– Tämä on paras kuvauspaikka meidän elokuvallemme, hehkuttaa tuottaja Jessica Chen.

– Eikä päärakennus, vaan koko parantolan miljöö. Arkkitehtuuri on todella kaunista.

Kisa tuotannoista Euroopassa kovaa

Kiinalais-amerikkalainen ryhmä on jälleen esimerkki siitä, että Suomi kiinnostaa nyt enemmän kuin koskaan ulkomaisia elokuvantekijöitä. Syitä on monia: hyvät kuvauspaikat, ammattitaito, työmoraali ja ystävällisyys. Kaikki toimii.

Business Finland jakaa verovaroista tällä hetkellä 10 miljoonaa euroa vuodessa elokuvatuotannoille, jotka ostavat palveluja Suomesta. Kyseessä on palautus, 25 prosenttia kuluista voi saada takaisin.

Esimerkkinä What Remains elokuva saa kannustintukea noin miljoona euroa, koska kiinalainen tuottaja ostaa palveluja neljällä miljoonalla eurolla. Näitä ovat yhtä lailla majoitus, muonitus tai kalustovuokrat.

Paimion kansainvälinen trilleri on kokonaan suomalaisen tekniikan vastuulla. Kalustoa kiinalainen tuotantoyhtiö ei tuonut lainkaan, henkilöstöäkin vain kymmenisen. Suomalaiset hoitavat lavastuksen, puvustuksen, maskin, valot, äänet, kuvauskaluston, muonituksen jne.

Myyntivalttina ammattitaito ja avuliaisuus

– Me hoidammme käytännössä lähes kaiken, myös kuvausten jälkeen (leikkaus, värimäärittely, äänen jälkityöt). Meillä on valmius tehdä elokuva valmiiksi, kertoo Film Service Finlandin tuottaja Jupe Louhelainen.

What remains-elokuva tuottaja Jessica Chen vuodattaa kiitoksia.

– Ammattitaito täällä on ylittänyt meidän odotuksemme. Ja työryhmän lisäksi suomalaiset ovat ystävällisiä ja avuliaita kaikkialla.

James Bond, älä soita vielä

Jupe Louhelaisen mukaan neuvotteluja uusista tuotannoista käydään koko ajan. Markkina on nyt suorastaan ylikuumentunut, jolloin kasvusta voi tulla ongelma.

Yhtä lailla tv-tuotannot työllistävät. Suoratoistopavelut, CMore, HBO, Netflix, Amazon suorastaan imuroivat uusia tv-sarjoja. Kilpailu ja kulutus on kovaa.

Sijoittajat, rakentakaa iso studio!

Töitä on siis tarjolla paljon. Elokuvan tekeminen on työvoimavaltainen ala.

– Näin on. Ei näitä töitä robotit osaa. Tämä on yhä hyvin pitkälle käsityötä.

– Tarvetta on, mutta se olisi isojen sijoittajien asia, pohtii Louhelainen.

Hän myöntää, että meillä on jo jouduttu opastamaan kansainvälisiä elokuvantekijöitä muille maille, kun riittäviä studiotiloja ei ole. Harmittaako?

– No tämä nyt on tilanne tällä hetkellä ja se on hyväksyttävä.