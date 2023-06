Ahvenanmaalla kuvataan yhtä Suomen suurimmista elokuvatuotannoista – ohjaaja Tiina Lymille Myrskyluodon Maija on ollut pitkä projekti: "Tuntui tärkeältä tehdä tämä"

– Tuntui hyvinkin tärkeältä tehdä tämä elokuva. Tässä on aiheita, jotka ovat kiinnostaneet minua hirveästi aiemminkin. Hyväksytyksi tuleminen sellaisena kuin on ja sen kaltainen rakkaus, joka kantaa ihmistä kaikkien rajojen yli, jopa kuoleman rajan yli. Tämän tarinan kautta se tuntui mahdolliselta kertoa, Lymi kertoo MTV Uutisille.

Suurtuotanto

Myrskyluodon Maija on yksi suurimmista 2010–2020–lukujen kotimaisista tuotannoista. Elokuvan budjetti on noin neljä miljoonaa euroa.

– On tämä suurelokuva Suomen mittakaavassa budjetiltaan ja kuvauspäivien määrältään. Tässä on kuvauspäiviä paljon enemmän kuin kotimaisilla elokuvilla yleensä. Myrskyluodon Maija on myös herättänyt paljon kiinnostusta jo nyt. Aina kun Suomessa tehdään jotain erilaista ja isompaa, totta kai se kiinnostaa ja siitä puhutaan, tuottaja Hanna Virolainen kertoo.