Kriitikko pitää suomalaisnäyttelijän valintaa yllättävänä ja mahtavana.

Suomessa hätkähdettiin tiistai-iltana, kun kerrottiin, että näyttelijä Jaakko Ohtonen on valittu Jeesuksen rooliin Mel Gibsonin raamatullisen spektaakkelin Passion of the Christin jatko-osaan.

Kyseessä on suomalaisittain valtava asia, niin sanottu torille-tason ilmiö.

– Tosi iso juttu, tämä on päärooli. Onhan suomalaisia nähty isoissa elokuvissa. Mutta tämä on nimirooli, niin onhan tämä ihan mahtava juttu ja todella iso asia, sanoo Episodi-lehden toimituspäällikkö Jussi Huhtala.

Asian yllätyksellisyyttä lisää se, että 36-vuotiaan Jaakko Ohtosen nimi ei ole edes Suomessa erityisen tunnettu. Herää kysymys, miten Mel Gibson on päätynyt ottamaan Jeesuksen rooliin juuri Ohtosen.

Asiaan liittynee se, että Gibson oli viime kesänä Suomessa, Huhtala arvelee.

– Hänellä (Ohtosella) on varmaan hyvä agentti ja hän on ilmeisesti ollut hyvä tyyppi Gibsonin mielestä tähän rooliin. Pitäähän siinä olla onneakin mukana.

Avausosalle rajua kritiikkiä

Vuonna 2004 ilmestynyt Passion of the Christ herätti aikanaan suurta huomiota ja kohuakin. Kaikki eivät rajua väkivaltakuvausta ottaneet suopeasti vastaan.

Elokuvan nähtiin myös edustavan juutalaisvastaisuutta. Mel Gibson on sittemmin ollut otsikoissa antisemitistisistä kannoistaan, joita hän on myös pahoitellut.

Yksi kritiikin kohde aikanaan oli myös Jeesuksen ihonväri. Jim Caviezelin nähtiin joissain piireissä olevan "liian valkoinen" Jeesukseksi.

Valinta herättänyt kohua

Ihonvärikeskustelu ei varsinaisesti tyrehdy Ohtosen roolituksella. Asia onkin noussut esiin maailmalla uuden Jeesuksen esittäjän valinnan julkistuksen jälkeen.

– On vanha juttu, että Jeesus kuvataan liian valkoisena, liian länsimaisena. Tässä on sama homma ja nykyaikana siihen kiinnitetään huomiota ja siitä onkin hyvä keskustella, Huhtala sanoo.

– Mutta suomalaisillehan tämä on hieno juttu, ei suomalaisia haittaa, että on Seitsemän veljeksen Juhanin näköinen jeesus.

Elokuvan kuvaukset ovat alkaneet tässä kuussa Roomassa, ja kaksiosaisen elokuvan on tarkoitus ilmestyä keväällä 2027.

Mitä Huhtala odottaa Ohtosen tähdittämältä jättituotannolta? Katso koko haastattelu artikkelin videolta.