Tarttuuko herkemmin, kiertääkö rokotesuojaa? Tämä uudesta koronamuunnoksesta tiedetään nyt

Uuden muunnoksen kyvyistä ei toistaiseksi ole varmaa tietoa.

Se kuitenkin tiedetään, että se on kaikista mutatoitunein muunnos, joka on löydetty. Toistaiseksi muunnoksen aiheuttamat tartunnat on pääasiassa todettu yhdessä Etelä-Afrikan provinssissa, Gautengissa, joskin viitteitä laajemmastakin leviämisestä on olemassa.

Mitä tiedetään?

Tällä hetkellä muunnos on nimeltään B.1.1.529. BBC:n mukaan WHO antaa todennäköisesti tänään sille nimen kreikkalaisista aakkosista, kuten muitakin variantteja on nimetty.

Etelä-Afrikan epidemia- ja innovaatiokeskuksen johtaja Tulio de Oliveiran mukaan muunnoksen mutaatiot ovat epätavallisia ja hyvin erilaisia verrattuna muihin koronamuunnoksiin.

Oliveira kertoi mediainfossa, että muunnoksessa on yli 50 mutaatiota, joista yli 30 piikkiproteiinissa. Rokotteet vaikuttavat piikkiproteiiniin, jota virus käyttää sisäänkäyntinä soluihimme.

Entistä lähemmin tarkasteltuna reseptoria sitovassa domeenissa on 10 mutaatiota, kun deltavariantissa niitä on siinä vain kaksi. Domeeni on viruksen osa, joka koskettaa ensimmäisenä soluihimme.

Myös täysin uusia mutaatioita

Suuri mutaatioiden määrä ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita, että kaikki olisivat pahoja mutaatioita. Silti se aiheuttaa huolta, sillä käytössä olevat rokotteet on tehty alkuperäistä koronavirusta vastaan, joka havaittiin ensimmäisenä Kiinan Wuhanissa.

Jotkin uuden muunnoksen mutaatioista ovat kuitenkin jo tuttuja aiemmin havaituista muunnoksista. Nyt havaittu muunnos sisältää esimerkiksi mutaation, joka helpottaa viruksen leviämistä. Muunnoksessa on myös mutaatioita, jotka vaikeuttavat vasta-aineiden viruksen tunnistamista ja tekee näin rokotteesta mahdollisesti tehottomamman.

Toisaalta uusi muunnos sisältää täysin uudenlaisia mutaatioita.

– Uudet mutaatiot huolestuttavat meitä, sillä virus saattaa tarttua entistä helpommin, levitä helpommin ihmisestä toiseen, ja se saattaa myös kyetä kiertämään immuunijärjestelmää, KwaZulu-Natal-yliopiston professori Richard Lessells sanoi mediainfossa.

Toistaiseksi virusmuunnoksesta on kuitenkin liian aikaista vetää johtopäätöksiä. Varmistettuja tapauksia on tällä hetkellä 77 kappaletta Etelä-Afrikassa, neljä Botswanassa ja yksi Hong Kongissa. Hong Kongin tartunta linkittyy suoraan matkailuun Etelä-Afrikassa.

Omituisia tuloksia

Muunnoksen laajemmasta leviämisestä on kuitenkin jo merkkejä, sillä muunnos näyttää antavan omituisia tuloksia PCR-testeissä. Näitä tuloksia voidaan käyttää variantin jäljittämiseen ilman geneettistä analyysiä, kertoo BBC.

Kyseessä on S-geeninegatiivisuus. Jos PCR-testi osoittautuu S-geeninegatiiviseksi, kyseessä voi olla merkittävä virusmuunnos.

Omituisten tulosten mukaan jopa 90 prosenttia Gautengin provinssin tartunnoista voi olla jo uutta muunnosta. Virus voi myös olla kiirinyt jo suurimpaan osaan Etelä-Afrikan provinsseista.

Silti tämä ei kerro sitä, onko muunnos deltaa helposti leviävämpi tai aiheuttaako se vakavamman taudin.