Länsi-Uudenmaan poliisi epäilee liikenneturvallisuuden vaarantamista tapauksessa, jossa autoilija törmäsi kahteen koiraan suojatiellä Lohjalla perjantaiaamuna.
Onnettomuus sattui Maksjoentiellä, Ravitien risteyksen läheisyydessä hieman ennen puoli kahdeksaa aamulla. Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan mies oli ylittämässä suojatietä kolmen koiran kanssa.
Suojatietä lähestynyt autoilija oli hidastanut vauhtiaan, mutta ajoneuvo osui silti miehen perässä kulkeneisiin kahteen koiraan.
Autoilija, joka poliisin mukaan ajoi mahdollisesti vaaleaa Ford Mondeota, poistui paikalta pysähtymättä.
Poliisi pyytää tilanteen nähneitä tai asiasta tietäviä ottamaan yhteyttä vihjepuhelimeen (ympärivuorokautinen puhelinvastaaja) 0295 438 488 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi.