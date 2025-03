Influensseri kaappasi vompatin poikasen emoltaan – Australia raivostui

Sosiaalisen median vaikuttaja Sam Jones kaappasi emonsa kanssa tallustelleen vompatin poikasen keskellä yötä.

Kuvamateriaalia on jaettu ja tuomittu laajasti sosiaalisessa mediassa. Eläinoikeusjärjestö RSPCA kutsui Jonesin tekoa sydämettömäksi ja räikeän piittaamattomaksi.

Valtavan kohun vompattikaappauksella aiheuttanut Jones poistui Australiasta perjantaina. Maan sisäministeri Tony Burke ei usko, että Jonesin kannattaa enää vaivautua hakemaan uutta Australian viisumia.

– Koskaan ei ole ollut parempaa aikaa olla vompatin poikanen, Burke sanoi Jonesin maastapoistumisen kunniaksi BBC:n mukaan.

Australian viranomaiset selvittävät, rikkoiko Jones toiminnallaan Australian viisumiehtoja. Australia on tunnettu erittäin tiukoista maahantulo- ja viisumiprosesseistaan.

"Räikeää piittaamattomuutta"

Vompattikaappaus-videon omille sosiaalisen median kanavilleen jakanut Sam Jones on Yhdysvaltain kansalainen ja asuu Montanassa.

Hän tekee sosiaaliseen mediaan metsästykseen liittyvää sisältöä.

– Otin kiinni vompatin poikasen, Jones hihkuu kameralle, samalla, kun emoltaan kaapattu poikanen sihisee ja ääntelee.

Jones on muuttanut Instagram-tilinsä yksityiseksi videon nostattaman voimakkaan kritiikin myötä. Myös hänen Tiktok-tili on poistunut.

Jones on australialaismedian mukaan puolustellut tekoaan sillä, ettei hän vahingoittanut poikasta, vaan piti sitä sylissään vain lyhyen aikaa.

Eläinoikeusjärjestö RSPCA:n asiantuntija sanoo videon osoittavan "räikeää piittaamattomuutta" luonnonvaraisia eläimiä kohtaan.

– Häikäilemättömän teon aiheuttama ahdistus on ilmeinen, sillä pennut kiljuvat emonsa perään ja emo on äärimmäisen levoton. Poikasen irrottaminen emostaan on äärimmäisen ahdistavaa, ja erottaminen on haitallista, tohtori Di Evans kommentoi videon sisältöä The Guardianille.

Vompatit ovat Australian pussieläimiä, jotka liikkuvat erityisesti öisin. Niitä on Australiassa kolmea eri lajia, joista yksi on äärimmäisen uhanalainen. Influensserin kaappaama vompatin poikanen oli paljaskuonovompatti, jota ei ole luokiteltu uhanalaiseksi.

Australian ympäristöministeriö kertoo myös tutkivansa tapausta.

Katso valtavan kohun aiheuttanut video artikkelin alusta.