Alénin mukaan se, että lääkäri tuntee potilaan, tekee lääkärikäynneistä parempia ja mukavampia.
100 000:lle omalääkäri ja omahoitaja
Viime kuun loppuun mennessä Pirkanmaalla 100 000:lle potilaalle nimetty omalääkäri ja omahoitaja. Kyseessä on noin viidennes alueen väestöstä. Mukana muun muassa diabetes, sydänsairaudet, muistisairaudet ja mielenterveyshäiriöt.
Kuljun terveysaseman erikoislääkäri iloitsee hoidon jatkuvuuteen vannovan mallin nimeen.
– Käyntejä on vähemmän, ei ole päällekkäisiä toimintoja, asioita saadaan paremmin hoidettua. Eli lyhyemmällä ajalla pystytään kattavammin ottamaan kantaa potilaan asioihin ja tällöin ne eivät myöskään kuormita ei jää epävarmuus, että onko jotain tärkeää jäänyt huomaamatta, sanoo Aalto.
Kysytään vielä Tampereen päästä. Mitä tavoitteita ja pääpäämääriä uudistuksella on?
– Tavoitteena on hoidon jatkuvuus. Asiakastyytyväisyyttä, ammattilaisille miellyttävämpää työnkuvaa, tietenkin myös kustannussäästöjä ja monialaisesti hoidon laadun parantumista ja niin poispäin, toteaa Pirkanmaan hyvinvointialueen ylilääkäri Jukka Karjalainen.
Sosiaali- ja terveyssektorin aiheisiin erikoistunut toimittaja Joonas Lepistö avaa yhteiskunnan ajankohtaisia teemoja. Asiantuntijoiden ja kansalaisten kokemusten kautta Lepistö kertoo, missä tilassa Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut ovat.
Kainuussa kattavin, säästön merkkejä jo
THLn mukaan vain Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa on osoitettu omalääkäri yli puolelle alueen väestöstä ja vain Kainuussa kaikille.
Kainuussa omalääkärien lisäksi kaikille on nimetty myös omahoitajat.
– Kainuussa on kaikilla hyvinvointialueen palveluiden piirissä olevilla kansalaisilla omalääkäri ja omahtoitaja. He toimivat työpareina, toteaa Kainuun hyvinvointialueen kehittäjälääkäri Janne Liimatainen.
Toinen merkittävä asia väestönjaon lisäksi on yhteydenottojärjestelmien päivitys.
– Potilaat saavat suoraan yhteyden omahoitajaan - puhelimella ja OmaSoTe-viestipalvelulla.
Tilanne näyttää hyvältä.
– Käyttöönotto on edennyt hyvin. Oma-ammattilaisen potilaan kohtaamisia mittaavat SLICC- ja OPR-mittarit kohoavat hiljalleen.
Lisäksi ensimmäisiä säästöjen merkkejä on jo.
– Ja ammattilaiset ovat tyytyväisiä, sanoo Liimatainen.
Kehityksellä uskotaan olevan positiivisia vaikutuksia myös perusterveydenhuoltoa pitkään piinanneeseen lääkäripulaan. Ainakin Pirkanmaan Pirhan johdossa uskotaan, että omalääkäriys tulee olemaan rekrytointivaltti ja tuo kaivattua mielekkyyttä terveysasematyöskentelyyn.