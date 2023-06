Työterveydessä valtavaa kasvua, flunssapotilaat ruuhkauttavat lääkärivastaanotot sairauslomatodistusten takia - "Turhaa terveydenhuoltopalveluiden käyttöä"

Asiantuntijan mukaan esihenkilöiden uskallus myöntää poissaolo flunssan vuoksi on alentunut aiemmas ja herkkyys hakeutua palveluihin on kasvussa. Mihin se johtaa?



– Siihen, että kysyntä on niin valtavaa, että tarjonta ei pysy perässä. Se, mihin terveydenhuoltoa erityisesti pitäisi käyttää, eli todellisten vaikeiden työkyvyttömyysriskissä olevien sairauksien hoitoon, niin sehän on sieltä kokonaisuudesta pois. Pahimmillaan näemme, että ne vakavat sairaudet, niiden löytäminen viivästyy ja potilaat joilla on henkäkin uhkavia sairauksia heidän hoitoonpääseminen myöhentyy, toteaa Mehiläisen johtava työterveyslääkäri Sirkku Martti.