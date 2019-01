Yhä useamman lääkereseptin kirjoittaa vastaisuudessa sairaanhoitaja – valtio yrittää vauhdittaa reseptihoitajien kouluttamista rahapalkkiolla

Terveydenhuollon asiakkaat tyytyväisimpiä sairaanhoitajien lääkkeenmääräämisoikeuteen

Sairaanhoitajaliiton puheenjohtajan Nina Hahtelan mukaan kansalliset ja kansainväliset pitkän aikavälin tutkimukset osoittavat, että sairaanhoitajien lääkkeenmääräämisoikeuteen ovat tyytyväisimpiä terveydenhuollon asiakkaat.

Suurimpana hyötynä nähdään muun muassa nopeampi hoitoon pääsy ja odottamisen vähentyminen. Hahtelan mukaan tutkimukset osoittavat myös, että sairaanhoitajat ovat tarkkoja lääkkeitä määrätessään. – Se näkyy jo siinäkin, että sairaanhoitajat käyttävät vastaanotoillaan enemmän aikaa potilasta kohden kuin lääkärit. Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki korostaa, että terveydenhuollon ammattihenkilölain mukaan laillistettu lääkäri päättää potilaan lääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja siihen liittyvästä hoidosta, eikä sairaanhoitajan tutkinto anna tähän riittäviä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia.

Tästä syystä on Myllymäen mielestä erittäin ongelmallista, jos sairaanhoitaja päättää lääkehoitojen aloittamisesta tilanteissa, joissa on tosiasiassa kyse taudinmäärityksestä. Kyse kun ei ole pelkästään yleisestä tautien tunnistamisesta, vaan myös harvinaisempien ja vakavien sairauksien poissulkemisesta. – Esimerkiksi päänsäryn, kurkkukivun tai virtsateiden kirvelyn takana voi olla monia eri sairauksia, joista jotkut ovat myös hyvin vakavia ja kiireellistä hoitoa vaativia. Tähän ei pelkkä lääkkeenmääräämiskoulutus riitä, Myllymäki perustelee. Myllymäen mukaan maailmalla sairaanhoitajien reseptinkirjoitusoikeuden pohjalla on usein merkittävästi laajempi koulutus, minkä takia kansainvälinen vertailu ontuu. Myllymäen mielestä sairaanhoitajien lääkkeenmääräämisoikeudesta voi olla hyötyä korkeintaan joidenkin kroonisten sairauksien lääkehoitojen jatkamisessa. – Toisaalta lääkemääräykset ovat nykyään kaksi vuotta voimassa ja on toivottavaa, että kroonisetkin kansansairaudet ovat lääkärin seurannassa parin vuoden välein.