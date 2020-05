Tuore brittitutkimus paljastaa: Ykköstyypin diabetes moninkertaistaa riskin kuolla koronaan

Ikääntyminen ja perussairaudet lisäävät koronaviruksen aiheuttamia riskejä. Yksi tällaisista perussairauksista on diabetes.

Koronavirustauti on diabeetikoille vaarallinen, koska potilaiden immuunijärjestelmä on heikentynyt ja heidän elimistönsä joutuu taistelemaan virusta vastaan tervettä kehoa kovemmin.

Lisäksi diabeetikkojen koronariskejä nostava tekijä on muun muassa heidän kehonsa kohonnut tulehdustila, ja virusinfektio voi myös saada diabeetikon verensokeritasot kohoamaan.

Tuoreessa brittitutkimuksessa on selvitetty, että 1-tyypin diabetesta sairastaville koronaviruksen aiheuttama tauti on huomattavasti vaarallisempi kuin 2-tyyppin diabeetikoille.

Muun muassa The Guardian kertoo Britannian terveysviraston (NHS) tekemästä tutkimuksesta, jonka mukaa 1-tyypin potilailla on jopa kolme ja puoli kertaa korkeampi riski kuolla koronaan kuin heillä, joilla ei ole diabetesta ollenkaan. 2-tyypin diabeetikoilla riski on puolestaan kaksinkertainen.