Tuomo on odottanut rahoja matkayhtiöltä melkein neljä kuukautta – moni ei ole saanut rahojaan takaisin koronan vuoksi peruuntuneista matkoista

– He maksoivat melkein 3000 euroa matkasta koko perheelle ja heille tullaan palauttamaan 900 euroa. Se on ainoa, mitä on kuulunut, huokaisee Iivonen.

Tilanne ei ole lainmukainen

– Vaikka tilanne on poikkeuksellinen, niin meillä on lainsäädännössä rajat, joiden kuluessa rahat pitäisi palauttaa. Jos lentoyhtiö on perunut lennon, matkustajan pitäisi saada rahansa takaisin seitsemän päivän kuluessa siitä, kun matkustaja on valinnut rahanpalautusvaihtoehdon, täsmentää Toepfer.