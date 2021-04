Peruiko lentoyhtiö lentosi ja tarjoaa tilalle lahjakorttia? Tähän ei ole pakko suostua: "Aina oikeus saada lipun hinta rahana"

Moni kuluttaja on koronavuonna ollut tilanteessa, jossa on oma lento on peruuntunut lentoyhtiön toimesta. Tällöin kuluttajalla on oikeus saada rahansa takaisin, vaikka lentoyhtiö tarjoaisi vaihtoehdoksi esimerkiksi lahjakorttia tai lennon siirtämistä toiseen ajankohtaan.