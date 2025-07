IS: Hotelli Punkaharjulle uudet vetäjät

Hotelli Punkaharju on saanut uudet vetäjät.

Hotelli Punkaharju on saanut uudet vetäjät. Asiasta uutisoi Ilta-Sanomat. Yrittäjä Kare Tikka siirtyy taka-alalle ja hotellia alkaa pyörittämään keittiömestari Ilkka Lääveri, sekä Huono äiti -brändistä tuttu Sari Helin.

Tikka kertoo lehdelle olevansa edelleen mukana suurissa linjoissa, mutta ei päivittäisessä toiminnassa.

Kare Tikka aloitti hotellin pyörittämisen keväällä 2024, jolloin hän teki vuokrasopimuksen hotellin omistajan Artur Karamanin kanssa. Tikka on myös kenkäalan yrittäjä.

– Yksinkertaisesti ei ole ollut aikaa revetä molempiin. Se on perussyy. Tulin päätökseen, että he alkavat vetää hotellia. Olen päävuokralainen hotellissa edelleen, mutta he tulevat ottamaan hotellin pyörittämisestä päävastuun, Tikka sanoo IS:lle.

Keväällä 2025 Lääveri ja Helin aloittivat uusina yrittäjinä Hotelli Punkaharjun ravintolatoiminnassa. Nyt myös hotelli siirtyy heidän vastuulleen. Aiemmin kaksikon pitämä ravintola Metsä on saanut hyviä arvioita mediassa.

Helin ja Lääveri alkavat vetää hotellia välittömästi.

Hotelli Punkaharjun entinen omistaja on yrittäjä ja malli Saimi Hoyer. Hoyer osti Hotelli Punkaharjun vuonna 2016 entisen puolisonsa Thomas Hoyerin kanssa. Omistajuudessa tapahtui myöhemmin muutoksia, kun Thomas Hoyer myi osuutensa Mari Kettunen-Väyryselle. Saimi Hoyer erosi puolisostaan vuonna 2018. Hotelli Punkaharju ajautui konkurssiin kaksi vuotta sitten.

Kare Tikka on pyörittänyt hotellia vuoden 2024 huhtikuusta saakka.