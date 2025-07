Maailman suurin risteilijä seilasi Turusta – tällainen on Star of the Seas

Turku tunnetaan kaupunkina, jossa rakennetaan maailman suurimmat risteilijät. Kun risteilijä valmistuu, kaupunkilaiset tietävät, miten silloin pitää toimia.

Myöhään torstai-iltana maailman suurin risteilijä Stars of the Seas lähti Turun telakalta tilaajalle Atlantin toiselle puolelle Yhdysvaltojen Floridaan. Laivan on määrä saapua Orlandossa sijaitsevaan Port Canaveralin satamaan elokuun puolessavälissä.

Auringon laskiessa komeaa alusta oli Ruissalon rannoilla katsomassa satoja, ehkä jopa tuhansia turkulaisia ja lähikuntien asukkaita.

Varsinkin telakan työntekijöille aluksen lähtö tuo haikeutta. On kuin oma lapsi olisi lähtenyt maailmalle.

Meyer Turun telakalta on valmistunut vuosikymmenten aikana kymmeniä risteilijöitä, jotka ovat olleet ominaisuuksiltaan tai mitoiltaan maailman kärkialuksia. Stars of the Seas -aluksen jälkeen telakalla valmistuu lähivuosina vielä muutamia tämän sisaraluksia.

Maailmanhistorian suurin alus

Star of the Seas on Icon-luokan risteilyalus ja maailmanhistorian suurin risteilyalus, vaikkakin sen sisaralus Icon of the Seas on yhtä suuri.

Star of the Seas on vajaat 365 metriä pitkä, 64,9 metriä leveä aluksen leveimmästä kohdasta mitattuna, ja siinä on 20 kantta. Star of the Seasiin on rakennettu esimerkiksi vesipuisto, surffaussimulaattori, kiipeilyrata ja yli 40 erilaista ravintolaa ja baaria.

Aluksen kyytiin mahtuu 7 514 matkustajaa, ja sillä on noin 2 350 hengen miehistö.

Vertailun vuoksi, Turun ja Tukholman väliä seilaava Viking Linen M/S Viking Grace -alus on 218 metriä pitkä, 31,8 metriä leveä aluksen leveimmästä kohdasta mitattuna, ja siinä on 13 kantta. Viking Gracen kyytiin mahtuu 2 800 matkustajaa, ja sillä noin 200 hengen miehistö.

Yhden Icon-luokan risteilijätilauksen arvo on noin 1,5 miljardia euroa.

Kolmas Icon-luokan alus, Legend of the Seas, on suunnitelmien mukaan valmistumassa kesällä 2026.