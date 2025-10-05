– He ovat erinomaisessa kunnossa. Pelaajat ovat työskennelleet läpi kesän lujasti omillaan ja vapaaehtoisesti, Iisalo iloitsi toimittajillle harjoitusleirin ensimmäisenä päivänä.

NBA:ssa on käsillä historiallinen kausi, kun suomalainen päävalmentaja aloittaa maailman parhaassa koripallosarjassa ensimmäistä kertaa täydessä vastuussa. Tuomas Iisalo ehti toimia viime kauden lopulla Taylor Jenkinsin potkujen jälkeen Memphis Grizzlien väliaikaisena päävalmentajana, mutta nyt hän on päässyt valmistamaan joukkuetta alusta alkaen.

– En ole ollut vaikuttunut vain heidän työmoraalistaan, vaan myös siitä, miten avoimia he ovat uusille kokemuksille. He voisivat sanoa missä vaiheessa tahansa, että "hei, emme ole tehneet tällä tavalla asioita aikaisemmin" tai "tämä ei ole sitä, miten menestyin aiemmin". He ovat kuitenkin ymmärtäneet, että saadakseen erilaisia tuloksia erilaisilta joukkueilta, on tehtävä toisia asioita eri tavalla ja paremmin kuin 29 muuta NBA-joukkuetta.