NBA:ssa on käsillä historiallinen kausi, kun suomalainen päävalmentaja aloittaa maailman parhaassa koripallosarjassa ensimmäistä kertaa täydessä vastuussa. Tuomas Iisalo ehti toimia viime kauden lopulla Taylor Jenkinsin potkujen jälkeen Memphis Grizzlien väliaikaisena päävalmentajana, mutta nyt hän on päässyt valmistamaan joukkuetta alusta alkaen.
Lokakuun 22. päivä käynnistyvälle kaudelle johtava harjoitusleiri käynnistyi kuluvan kuun alussa. Iisalon joukkueen tärkeimmät yksilöt ovat huippunimet Ja Morant ja Jaren Jackson Jr, joista ensin mainittu ehti jo kuvailla paikalliselle medialle Iisalon harjoituksia värikkääseen sävyyn.
– Saatamme kaikki tarvita happinaamaria, Morant sanoi.
43-vuotias Iisalo on tyytyväinen näkemäänsä kesän jäljiltä. Pelaajat eivät olleet levänneet laakereillaan.
– He ovat erinomaisessa kunnossa. Pelaajat ovat työskennelleet läpi kesän lujasti omillaan ja vapaaehtoisesti, Iisalo iloitsi toimittajillle harjoitusleirin ensimmäisenä päivänä.