Lauri Markkasesta kova julistus kulisseissa – päävalmentajalta poikkeuksellinen palopuhe pelaajille: "Kaikki nyökyttelivät ja katsoivat Lauria"

Niukkaan tappioon kirvelevän loppuhetken voittokorin hylkäämisen myötä päättynyt ottelu Sacramento Kingsiä vastaan alleviivasi Markkasen asemaa joukkueessa. Päävalmentaja Will Hardy sanoitti sen pukukopissa myös ääneen: 28 pistettä pelissä heittänyt Markkanen on joukkueen paras pelaaja.

– Kaikki nyökyttelivät ja katsoivat Lauriin sillä silmällä, että sinä olet joukkueen ykkönen, Hardy sanoi The Athleticille.

– Pelaajat tietävät sen, ja meillä on kuitenkin todella hyviä pelaajia joukkueessa. Lauri on myös löytänyt tavan olla ja elää joukkueessa. Hän on paras pelaajamme, mutta emme rakenna joukkuettamme häntä varten. Kaikki etsivät yhä omaa tapaansa elää joukkueessa, se on mahtava piirre joukkueessamme, Hardy sanoi.

Utah on masinoinut sosiaalisessa mediassa kampanjaa Markkasen äänimäärän kerryttämiseksi tähdistöottelua silmällä pitäen. Lähes 24 pisteen ja kahdeksan levypallon ottelukeskiarvolla operoiva Markkanen upottaa kolmen pisteen heitot 42 prosentin varmuudella.

Jazz on antanut Markkaselle vapaudet pelata joka puolella kenttää. Suomalaisen otteiden ansiosta myös joukkueen sisäisen hierarkia on asettunut uomiinsa.

– Luulen, että olemme ymmärtäneet Laurin olevan se pelaaja, jolle meidän kannattaa pelata palloa, Jazzin pelintekijä Mike Conley totesi.

– On myös meidän tehtävämme auttaa häntä tilanteisiin, joissa hän voi olla parhaimmillaan. 213-senttistä Lauria on uskomatonta katsoa. Hän tekee kentällä joitakin asioita, joita Kevin Durantin kaltaiset pelaajat tekevät. Se on uskomatonta, miten paljon paremmaksi ja paremmaksi hän on kehittymässä kauden edetessä.

Markkanen on takonut pisteitä, mutta Jazz on silti hävinnyt. Viisi viimeistä ottelua peräkkäin. Sen voi silti ajatella olevan toissijaista tällä kaudella, jolloin työpöydällä on ensisijaisesti joukkueen rakentaminen ja tiivistäminen. Markkasesta on muodostumassa yllättäen rakennuksen ehdoton kulmakivi.

– Mielestäni hän on sopeutunut hyvin rooliinsa joukkueen tähtipelaajana. Ei ole helppoa muuttua roolipelaajasta ykkösnimeksi. Sarjan parhaat pelaajat saavat palkkansa vieraspelien ja päätösneljännesten suorituksista. Lauri kerryttääkin juuri nyt oppia otteluiden loppuhetkistä.

– Luulen, että Sacramento-ottelu oli yksi opin hetki. Meidän vastuullamme on auttaa hänet läpi noista, koska tämä kaikki on hänelle uutta. Olla pelaaja, jonka varaan lasketaan tällä tavalla, se on tunnetasolla hurjaa. Hän on suoriutunut erinomaisesti. 39 ottelun (jutun julkaisuhetkellä 40 ottelun) jälkeen tuollainen kehitys, hänen pitäisi olla siitä ylpeä.

Tähdistöotteluun liittyviin spekulaatioihin päävalmentaja Hardylla on selvä kanta.