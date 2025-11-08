Trumpin hallinnon odotetaan valittavan päätöksestä.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnolla ei ole valtuuksia lähettää kansalliskaartin joukkoja Oregonin Portlandiin, toteaa liittovaltion tuomari lopullisessa päätöksessään.
Asiasta uutisoivat muun muassa New York Times ja Guardian.
Kansalliskaartin lähettämistä oli perusteltu maahanmuuttopoliisi ICE:n toimintaa vastustaneilla mielenosoituksilla, joita hallinto väitti väkivaltaisiksi. Piirituomari Karin Immergutin mukaan väitteissä ei ollut perää.
Tuomarin mukaan tilanne Portlandissa ei ole sellainen, että se vaatisi kansalliskaartin lähettämisen oikeuttavien poikkeustilavaltuuksien käyttöä.