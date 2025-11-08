Korkein oikeus on tilapäisesti estänyt vähävaraisille tarkoitetun ruoka-apuohjelman täysimääräisen rahoituksen.
Asiasta uutisoi muun muassa New York Times ja uutistoimisto AP.
Yhdysvaltain oikeusministeri Pam Bondin mukaan hallinto jätti oikeudelle pyynnön alempien oikeusasteiden päätösten toimeenpanon tilapäisestä keskeyttämisestä.
Alemmissa oikeusasteissa hallinto määrättiin käyttämään maatalousministeriön varmuusrahastoja avustusten täysmääräiseen rahoittamiseen marraskuussa.
Liittovaltion hallinnon sulun vuoksi kymmenet miljoonat ovat jääneet ilman ruoka-apuohjelma SNAPin avustuksia.