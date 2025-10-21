Oikeus: Trumpin hallinnolla lupa lähettää kansalliskaarti Oregoniin
Sotilaita kansalliskaartin univormuissa Illinoisissa lokakuussa.
Julkaistu 15 minuuttia sitten
MTV UUTISET – STT
Trumpin hallinto on perustellut joukkojen sijoittamista Oregoniin väitteellä, että väkivaltaiset vasemmistoterroristit estävät maahanmuuttopoliisin toimintaa.
Yhdysvalloissa oikeus on antanut presidentti Donald Trumpin hallinnolle luvan lähettää kansalliskaartin joukkoja Portlandin kaupunkiin Oregonin osavaltiossa.
Valitustuomioistuin kumosi maanantaina piirioikeuden tuomarin Karin Immergutin aiemmin antaman päätöksen, joka esti tilapäisesti kansalliskaartin lähettämisen Portlandiin.
Yhdysvaltalaislehti The New York Timesin mukaan valitustuomioistuimen päätöksen tehneistä kolmesta tuomarista kaksi oli kumoamisen kannalla. Molemmat olivat Trumpin nimittämiä.
Trumpin hallinto on perustellut joukkojen sijoittamista Portlandiin väitteellä, että väkivaltaiset vasemmistoterroristit estävät maahanmuuttopoliisi ICE:n toimintaa.
Immergut oli estänyt päätöksellään joukkojen jalkauttamisen, koska Trumpin hallinnon väitteet Portlandin tilanteesta olivat "tosiasioista irrallaan". Valitustuomioistuin kuitenkin katsoi, että Trump oli käyttänyt lakisääteisiä valtuuksiaan.
New York Timesin mukaan Oregonin osavaltio ja Portlandin kaupunki vaativat valitustuomioistuinta ottamaan asian laajemman tuomareista koostuvan lautakunnan käsittelyyn.