Yhdysvaltalaispresidentti on toistaiseksi lähettänyt sotilaita demokraattienemmistöisiin kaupunkeihin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut määräyksen kansalliskaartin sotilaiden lähettämisestä Memphisin kaupunkiin.

– Memphisin kaupunki Tennesseessä kärsii valtavasta väkivaltarikollisuuden määrästä, joka on ylikuormittanut paikallishallinnon kyvyn reagoida tehokkaasti, määräyksessä sanotaan.

Trumpin mukaan kansalliskaartin lähettämistä Memphisiin oli pyytänyt Tennesseen osavaltion republikaanikuvernööri Bill Lee.

Trump kertoi Valkoisessa talossa järjestetyssä allekirjoitustilaisuudessa, että kaupunkiin lähetetään sotilaiden lisäksi liittovaltion poliisin FBI:n sekä muiden virastojen henkilöstöä.

Yhdysvaltain oikeusministeri Pam Bondi puolestaan sanoi allekirjoitustilaisuudessa, että liittovaltion virastot hyödyntäisivät Washingtonin mallia tehdäkseen Memphisistä jälleen turvallisen. Bondi kuvaili toimia Washingtonissa erittäin menestyksekkäiksi.

Trump oli jo aiemmin ilmoittanut aikeistaan lähettää kansalliskaarti Memphisiin.

Paikallispäättäjä: Miehitys ei ole ratkaisu

Trump on toistaiseksi lähettänyt sotilaita demokraattienemmistöisiin kaupunkeihin. Demokraateilla on niin ikään vahva asema Memphisissä, vaikka Tennessee onkin republikaanienemmistöinen osavaltio.

Memphisin demokraattipormestari Paul Young sanoi viikonloppuna uutiskanava CNN:lle, ettei hän ole tyytyväinen siihen, että kansalliskaartin sotilaita on tulossa kaupunkiin.

CNN:n mukaan Tennesseen edustajainhuoneen jäsen Justin J. Pearson on vuorostaan arvostellut päätöstä lähettää sotilaita Memphisiin. Pearson edustaa osavaltion edustajainhuoneessa muun muassa osia Memphisistä.

– Kaupunkimme sotilaallinen miehittäminen ei ole ratkaisu ongelmiimme, demokraattipuoluetta edustava Pearson sanoi tiedotustilaisuudessa.

Pearsonin mukaan kaupunki tarvitsee miehityksen sijaan toimia köyhyyden poistamiseksi.

– Joten älkää tuoko kansalliskaartia. Antakaa meille resursseja, joita tarvitsemme, hän jatkoi.

Uhkaa lähettää sotilaita Chicagoon

Trump on lähettänyt viime kuukausina sotilaita maan pääkaupunkiin Washingtoniin sekä Kaliforniassa sijaitsevaan Los Angelesiin. Hallinto on myös toteuttanut kaupungeissa kiisteltyjä siirtolaisratsioita.

Republikaanipresidentti on perustellut kiisteltyjä toimiaan rikollisuuden torjumisella. Trump muun muassa väitti rikollisuuden rehottaneen Washingtonissa, vaikka Washingtonin poliisin tilastot osoittivat, että väkivaltarikollisuus oli vähentynyt kaupungissa.

Trump on väittänyt, että siirtolaisratsiat ja sotilaiden lähettämiset ovat pelastaneet Washingtonin ja Los Angelesin rikollisuudelta. CNN:n mukaan rikollisuus on vähentynyt Washingtonissa sotilaiden lähettämisen jälkeen, mutta Trumpin väitteet siitä, ettei rikollisuutta olisi laisinkaan, eivät pidä paikkansa.

Trump sanoi maanantaina, että hän lähettää mahdollisesti seuraavaksi sotilaita Chicagoon. Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriö (DHS) kertoi jo aiemmin tässä kuussa, että hallinto aloittaa siirtolaisratsiat Chicagossa.

Chicago sijaitsee Illinoisissa ja Trump on ottanut julkisuudessa yhteen osavaltion demokraattikuvernöörin J. B. Pritzkerin kanssa. Kuvernööri sanoi DHS:n ilmoituksen jälkeen, ettei operaatiossa ole kyse rikosten torjunnasta, vaan osavaltion asukkaiden pelottelusta.