Pian tuomarin päätöksen jälkeen Valkoinen talo kertoi Trumpin valtuuttaneen satojen kansalliskaartin sotilaiden lähettämisen Chicagoon.
Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on väliaikaisesti estänyt presidentti Donald Trumpin aikeet lähettää kansalliskaartin sotilaita Portlandiin, kertovat muun muassa yhdysvaltalaismediat Politico ja Washington Post.
Trumpin nimittämä tuomari Karin Immergut antoi päätöksensä asiassa paikallista aikaa lauantaina. Hän totesi, että Trumpin väitteet levottomuuksista Portlandissa olivat irrallaan tosiasioista ja uhkasivat ajaa maan perustuslain vastaiseen sotilashallintoon.
Demokraattijohtoisessa Portlandissa on osoitettu mieltä paikallisen maahanmuutto- ja tullivalvontaviraston (ICE) pidätyskeskuksen luona useiden kuukausien ajan.
Immergutin mukaan mielenosoittajien ja viranomaisten väliset yhteenotot eivät ole sitä luokkaa, etteivät osavaltion omat viranomaiset voisi niitä hoitaa.
Portland on Yhdysvaltain luoteisosassa sijaitsevan Oregonin osavaltion suurin kaupunki.
Paikallisviranomaisilta pyyntö keskeytyksestä
Trump kertoi syyskuun lopulla valtuuttaneensa sotilaiden lähettämisen Portlandiin. Hän kertoi määräävänsä puolustusministeri Pete Hegsethin toimittamaan kaikki tarvittavat joukot suojelemaan "sodan riepottelemaa" kaupunkia.
Oregonin viranomaiset pyysivät oikeutta väliaikaisesti estämään Trumpin määräyksen. Heidän mielestään määräys lähettää joukkoja Oregoniin oli ilmiselvästi laiton. Trumpin hallinnon mukaan sotilaiden lähettäminen kaupunkiin oli välttämätöntä maahanmuutto- ja tullivalvontaviranomaisten suojelemiseksi.
Tuomarin päätös estää Trumpin aikeet on väliaikainen, ja se on voimassa neljätoista päivää. Sitä voidaan tarvittaessa jatkaa myös pidempään.
Sotilaita demokraattijohtoisiin kaupunkeihin
Pian tuomarin jäädytettyä Trumpin aikeet sotilaiden lähettämisestä Portlandiin, Valkoinen talo ilmoitti Trumpin valtuuttaneen satojen kansalliskaartin sotilaiden lähettämisestä Chicagoon Illinois'n osavaltioon.
Trump antoi valtuutuksen 300 sotilaan lähettämisestä kaupunkiin lauantaina. Paikalliset johtajat vastustivat päätöstä.
Valkoisen talon tiedottajan mukaan Trump on valtuuttanut sotilaat suojelemaan liittovaltion upseereita ja omaisuutta.
Monien muiden suurkaupunkien tapaan Chicagossa on viime aikoina osoitettu mieltä ICE:tä vastaan.
Trump on aiemmin mobilisoinut joukkoja myös muihin demokraattijohtoisiin kaupunkeihin, kuten Kalifornian Los Angelesiin ja maan pääkaupunkiin Washingtoniin.