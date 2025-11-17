Teemu Pukki jätti maajoukkuekentät tyylillä viimeistelemällä maalin viimeisessä ottelussaan Huuhkajien paidassa.
Pukin, 35, viimeinen maajoukkueottelu oli tunteikas. Kokenut hyökkääjä viimeisteli ottelussa Huuhkajat-uransa viimeisen ja kaikkiaan 43:nnen maalinsa.
Pukilla oli ottelun jälkeen syystäkin tunteet pinnassa.
– On tosi tunteikas (ilta). Olen ylpeä, että näin kauan saanut tehdä tätä ja pelata Suomen maajoukkueelle. Tietysti vielä onnellinen, että sain maalin, mitä kovasti halusin. Sitten vielä syöttö ja voitto. Hyvä lopettaa (maajoukkue)ura tämmöiseen, Pukki sanoo MTV Urheilulle.
– Tässä on viime maaottelumaalista vähän aikaa (4.6.2024 vs. Portugali). Maaleja on tullut aika hyvin, niin kyllä se oli sellainen unelma, että saisi vielä yhden maalituuletuksen tehdä. Se onnistui, Pukki ilakoi.
Taitavana viimeistelijänä tunnetun Pukin osuma ei ollut kuitenkaan hyökkääjälle kaikista tyypillisin maali. Pukki nimittäin tökkäsi pallon onnekkaasti maaliin kaatuessaan vastustajan tönäyksen seurauksena maahan.