– Tässä on viime maaottelumaalista vähän aikaa (4.6.2024 vs. Portugali). Maaleja on tullut aika hyvin, niin kyllä se oli sellainen unelma, että saisi vielä yhden maalituuletuksen tehdä. Se onnistui, Pukki ilakoi.

– On tosi tunteikas (ilta). Olen ylpeä, että näin kauan saanut tehdä tätä ja pelata Suomen maajoukkueelle. Tietysti vielä onnellinen, että sain maalin, mitä kovasti halusin. Sitten vielä syöttö ja voitto. Hyvä lopettaa (maajoukkue)ura tämmöiseen, Pukki sanoo MTV Urheilulle.

– Ei ole ollut huippuvuosi, mutta ei nyt mikään pettymyskään. On tullut paljon uusia jätkiä. Kun he saavat lisää pelejä alle ja varmuutta, niin näen Suomen tulevaisuuden ihan positiivisena. Tässä on paljon potentiaalisia kavereita. Tästä kun pelaajat vähän kasvavat, niin jossain vaiheessa taistellaan taas kisapaikasta. Luotan, että Suomi vielä nousee kisoihin lähitulevaisuudessa, Pukki hymyilee.