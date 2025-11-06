



Teemu Pukki paljasti hetken, jonka haluaisi elää uudestaan – "Vieläkin herkistyy" 5:24 Katso videolta Teemu Pukin koko haastattelu. Julkaistu 06.11.2025 08:54 Feliks Heikkinen feliks.heikkinen@mtv.fi feliksheikkinen Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen kaikkien aikojen maalintekijä Teemu Pukki ilmoitti keskiviikkona päättävänsä maajoukkueuransa. Pukki pääsi myös mukaan MTV Urheilun Mestarien liiga -studioon, jossa hyökkääjän entiset maajoukkuetoverit Peetu Pasanen ja Mika Väyrynen pääsivät jututtamaan tätä. Pukki paljasti muun muassa, minkälaisia toiveita hänellä uran viimeisen Huuhkajat-pelin osalta. Lue myös: Huuhkajat hyvästelevä Teemu Pukki repesi nauruun: "Saatiin turpaan tosi pahasti" Lue myös: Teemu Pukki lopettaa Huuhkajissa Kuuntele videolta Teemu Pukin haastattelu kokonaisuudessaan. Pukin uran viimeisiksi maajoukkuepeleiksi jäävät 14. marraskuuta pelattava MM-karsintaottelu Maltaa vastaan ja 17. marraskuun Andorra-ystävyysottelu, joka pelataan Tampereella. Malta-ottelu on luvassa Helsingin olympiastadionilla. Pukilta kysyttiin, haluaisiko hän olla viimeisessä ottelussaan mielummin avauksessa ja tulisi vaihtoon vai että tulisi vaihdosta sisään ja lopettaisi pelin.





– Englannissa oli vähän samanlainen tilanne, että sai aloittaa (pelin). Pääsi kävelemään perheen kanssa kentälle ja se oli minulle spesiaali juttu silloin, joten toivon, että samalla tavalla tapahtuu Tampereella. Toivon, että olen avauksessa ja sitten jossain kohtaa peliä jäähyväiset, kun sieltä otetaan pois, Pukki kertoi.

Pukille on kertynyt vuosien varrella 131 maaottelua, joissa hän on viimeistellyt 42 maalia. Vuosi 2019 on erityisesti mielessä, jolloin Pukki viimeisteli kaksi maalia Liechtensteinin verkkoon ottelussa, joka ratkaisi Huuhkajien EM-kisapaikan. Hän oli tuolloin karsintalohkon paras maalintekijä ylivoimaisella tavalla, maaleja kertyi peräti kymmenen kappaletta. Kokonaisuudessaan Pukille tuli EM-karsintojen kolmostila maalipörssissä. Liechtenstein-ottelu on myös se hetki, jonka hän haluaisi elää vielä uudestaan.

– Fiilis, joka kisoihin pääsystä tuli, olisi kiva kokea uudestaan. Vieläkin herkistyy, kun muistelee sitä peliä ja myös iltaa sen jälkeen. Isoin unelma oli aina päästä arvokisoihin ja silloin kun se toteutui, niin kyllä sen haluaisi kokea uudestaan, Pukki sanoi.

Pasanen kysyi Pukilta, kumpi oli parempi hetki, kun ymmärsi viisi minuuttia ennen loppua, että kisapaikka on tässä, vai tuomarin loppuvihellys.

– Molemmat oli aika mahtavia. Oikeastaan, kun tein 3-0-maalin, niin minulle tuli se fiilis, että se on tässä. Toisaalta se, kun tuli loppuvihellys ja se oli oikeasti totta, niin kyllä se menee sen ohi. Sitten vielä se, miten yleisö reagoi. Ei kestänyt montaa sekuntia, kunnes kenttä oli täynnä (faneja). Loppuvihellys on varmaan isoin juttu, Pukki totesi.