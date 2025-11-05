Jalkapalloilija Teemu Pukki päättää mittavan maajoukkueuransa. Pukki kertoi asiasta Huuhkajien tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Pukki, 35, edustaa Suomea vielä kahdesti. Hän on mukana 14. marraskuuta, kun Suomi päättää MM-karsinnat Maltaa vastaan. Lisäksi Pukki on vielä sinivalkoisten riveissä maanantaina 17. marraskuuta, tuolloin Huuhkajat kohtaa Tampereella Andorran ystävyysottelussa.

– On ollut iso kunnia pitää Suomi-paitaa päällä monta vuotta. Nyt on tullut hetki, että tämä on viimeinen leiri mulle. Olen tosi ylpeä kaikesta, mitä olen Suomi-paidassa pystynyt tekemään, Pukki kertoi.

– Nyt on oikea hetki jättää kentät nuoremmille. Olen miettinyt jo jonkin aikaa tätä. Tämä hetki tuntui aika sopivalta, kun MM-karsinnat loppuvat. Seuraavat EM-karsinnat ovat vasta parin vuoden päästä. Tuntui oikealta hetkeltä, hän jatkoi.

Pukki on Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen kaikkien aikojen paras maalintekijä. Hän on iskenyt 131 pelaamassaan maaottelussa 42 maalia. Osumista 13 on syntynyt EM-karsinnoissa, 10 MM-karsinnoissa, kahdeksan Kansojen liigassa ja 11 ystävyysotteluissa. Maaotteluiden määrässä Pukki on toisena Jari Litmasen (137) jälkeen.

– Olen niin ylpeä, että olen pystynyt tekemään tätä niin kauan. Tullut "jokunen" maalikin siinä tehtyä.

Pukki oli erittäin keskeinen tekijä, kun Suomi saavutti historiallisen EM-paikan kesän 2021 kisoihin. Pukki oli luonnollisesti mukana myös EM-kisamiehistössä.

Hyökkääjällä on HJK:n kanssa seurajoukkuesopimus ensi kaudesta.

Kaikkien aikojen suomalaisiin jalkapalloilijoihin kuuluva Pukki on edustanut seurajoukkueurallaan muun muassa englantilaista Norwichia, saksalaista Schalkea, tanskalaista Bröndbyä ja yhdysvaltalaista Minnesotaa.