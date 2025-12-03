Skotlannin suurseura Glasgow Rangersia edustava Oliver Antman on poissa pelikentiltä seuraavat kaksi kuukautta jalkavamman vuoksi, uutisoi BBC.
Rangersin päävalmentaja Danny Röhl kertoi olleensa hyvin yllättynyt vamman vakavuudesta. Saksalaisluotsi sanoo, että suomalaistähti otettiin viikonlopun Falkirk-ottelussa vaihtoon taktisista syistä, eikä varotoimenpiteenä loukkaantumista peläten.
Rangersilta on sivussa nippu muitakin avainpelaajia, minkä lisäksi muutama nimi lähtee myöhemmin tässä kuussa maajoukkuetehtäviin Afrikan mestaruuskilpailuihin.
Rangers kaavaileekin hankkivansa uusia pelaajia tammikuun siirtoikkunasta. Röhl on kertonut, että hänen ja seuran puheenjohtaja Andrew Cavenaghin tavoitteena on hankkia laatua määrän sijaan. Nähtäväksi jää, aikooko seura hankkia uutta laitahyökkääjää Antmanin paikkaajaksi.
Antman, 24, on pelannut ensimmäisellä kaudellaan Rangersissa kymmenen sarjaottelua, joista hän on avannut puolet. Suomalaisen pikakiiturin vyöllä on yksi maalisyöttö.
Antman, joka teki Huuhkajien maalin Teemu Pukin viimeisessä maaottelussa viime kuussa Andorraa vastaan, ei näiltä näkymin jää paitsi Suomen peleistä. Huuhkajat pelaa seuraavan kerran vasta maaliskuussa.