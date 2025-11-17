Teemu Pukki sai jättää maajoukkuekentät taakseen voitokkaasti, kun Huuhkajat löi Andorran maalein 4–0.
Ottelun avausmaali oli Oliver Antmanin käsialaa. Tovia myöhemmin valokeilaan astui illan suurin sankari Teemu Pukki, joka onnistui erikoisella tavalla maalinteossa.
Antman tarjoili keskityksen Pukille, joka tönäistiin selästä kumoon. Kaatuessaan Pukki töytäisi pallon onnekkaasti verkkoon vieden Huuhkajat 2–0-johtoon.
Maali oli Pukille maajoukkueuran 43:s ja samalla viimeinen.
Pukki saalisti ottelussa myös yhden syöttöpisteen tekemällä esityön Niklas Pyyhtiän Huuhkajat-uran avausosumaan.
Syöttö jäi myös Pukin viimeiseksi kosketukseksi maajoukkuepaidassa. Pukki vaihdettiin pois kentältä hurjien suosionosoitusten saattelemana 71. peliminuutilla. Pukki jätti kentän hyvin liikuttuneena.
Loppulukemat 4–0 laukoi Leo Walta, jolle maali oli niin ikään ensimmäinen Huuhkajissa.