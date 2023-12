Nina-Maria pelkäsi kuollakseen ötököitä – sitten hän tapasi Argenttiinan ja kaikki muuttui: "Rakastuin siihen torakkaan saman tien"

Kangasalalta kotoisin oleva Nina-Maria Ahola , 35, on erityisen eläinrakas ihminen.

– Olin peruskoulussa tosi pahasti koulukiusattu, mutta eläinten kanssa syke aina laskee. Jos on vaikka paha mieli tai stressiä, niin heti kun olen eläinteni kanssa, niin helpottaa, Nina-Maria kertoo.

Ötökkäkammo

Hänen oli pakko karaistua sen myötä, kun hän hankki Norbert-gekon. Se ei valitettavasti kiinnostu liikkumattomasta ruoasta, eli torakat ja muut ruokahyönteiset on pakko antaa sille elävinä ja vipeltävinä. Norbert syö sirkkoja, jauhomatoja, ja tietysti, torakoita.

Sattumalta kasvattajaksi

– Rakastuin siihen torakkaan saman tien. Totesin poikaystävälleni, että se on muuten sellainen juttu, että tämä on lemmikki ja nämä loput kuusi sen kanssa, Nina-Maria kertoo.

Kyseisen torakkalajin edustajista vain koirailla on siivet. Ne eivät ole lentämistä varten, vaan pientä pyrähtelyä, laskeutumista ja naaraiden liehittelyä varten.

Välillä hänen on toimittava vaikeassa tehtävässä ja käytävä verottamassa omasta satsista gekolle liikkuvaa sapuskaa. Laumanharvennus auttaa myös torakoiden välisen rauhan ylläpidossa.

– Minulla on aika poikavoittoisesti torakoita. Jos ne kaikki kasvavat isoiksi, olisi niitä poikia liikaa suhteessa naaraisiin ja siitä tulisi sitten tappelua, hän kertoo.

Ukko ja Argenttiina

Argenttiinan paljastuttua koiraaksi teki Nina-Maria nopean laskutoimituksen. Laumassa oli kaksi koirasta ja loput olivat naaraita. Torakoiden sosiaaliset kanssakäymiset pysyvät sopuisampina mitä enemmän laumassa on naaraita suhteessa koiraisiin.

– Voi kuvitella, kun siellä on poikia ja tyttöjä ja kyseessä on torakka, joka on hyvin sitkeä laji, niin sehän lisääntyy myös herkästi, Nina-Maria huomauttaa.