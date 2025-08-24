Tulivuori muistutti voimastaan Havaijilla: Video näyttää hohkaavan laavaryöpyn

1:01imgKilauea on syössyt sisuksistaan laavaa kymmenien metrien korkeuteen
Julkaistu 24.08.2025 08:11
Toimittajan kuva

Jari Heikkilä

jari.heikkila@mtv.fi

Kilauea-tulivuori on purkautunut jälleen Havaijilla perjantaina.

Paikallisten medioiden mukaan Havaijilla sijaitseva tulivuori on syössyt laavaa 30 metrin korkeuteen.

Uutistoimisto Reuters kertoo, että Kilauea on yksi maailman aktiivisimmista tulivuorista. Tulivuoren viimeisin purkausten sarja käynnistyi viime joulukuussa ja kyseessä oli nyt 31. sarjaan kuulunut purkaus. 

Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan purkaus rajoittui tulivuoren huipulla olevaan kraatteriin, eikä se uhannut asuinrakennuksia.

Katso jutun alussa olevalta videolta, miltä purkaus näytti.

Lisää aiheesta:

Voimakas tuhkasyöksy videolle: Indonesiassa tuhansia evakuoitu tulivuorenpurkauksen tieltäVideo näyttää valtavat laavavirrat: Tulivuori purkautuu HavajillaHavaijin suurin tulivuori Mauna Loa alkoi purkautua Nyt rytisee Havaijilla: Aktiivinen Kilauean kilpitulivuori syöksee taas voimakkaana laavaaVideo: Tulivuori Sinabung purkautui Indonesiassa – paikallisia varoitetaan laavasta ja tuhkastaHavaijilla Kilauea-tulivuori puskenut ilmaan tuhkaa ja savua tuhansiin metreihin
TulivuorenpurkauksetYhdysvallatLuonnonmullistuksetUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Tulivuorenpurkaukset