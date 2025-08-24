Tulivuori muistutti voimastaan Havaijilla: Video näyttää hohkaavan laavaryöpyn

Kilauea-tulivuori on purkautunut jälleen Havaijilla perjantaina.
Paikallisten medioiden mukaan Havaijilla sijaitseva tulivuori on syössyt laavaa 30 metrin korkeuteen.
Uutistoimisto Reuters kertoo, että Kilauea on yksi maailman aktiivisimmista tulivuorista. Tulivuoren viimeisin purkausten sarja käynnistyi viime joulukuussa ja kyseessä oli nyt 31. sarjaan kuulunut purkaus.
Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan purkaus rajoittui tulivuoren huipulla olevaan kraatteriin, eikä se uhannut asuinrakennuksia.