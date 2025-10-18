Kilauea-tulivuori alkoi syökseä sulaa laavaa perjantaina 17. lokakuuta. Lauantaina illalla purkaus oli yhä käynnissä.
Havaijin tulivuorista aktiivisin, Kilauea, purkautuu dramaattisesti länsi- ja eteläkraattereista. Purkaus on 35. viime vuoden joulukuun jälkeen.
Yhdysvaltain geologisen tutkimuslaitoksen (USGS) kamerat näyttivät, kuinka laavavirrat yhdistyivät ja muovasivat maisemaa kulkiessaan sen halki.
Kilauea on yksi maailman aktiivisimmista tulivuorista.
Katso videolta, miltä purkaus näytti perjantaina.