Aktiivinen Taal-tulivuori ilmoittaa tasaisin väliajoin olemassaolostaan. Tämän saivat kokea 26. lokakuuta Luzonin saaren lähimaastossa kalastaneet ihmiset, jotka pelästyivät tosissaan jättiläisen yllättävää purkausta.
Filippiineillä sijaitsevan tulivuoren kerrotaan purkautuneen kyseisenä päivänä kolme kertaa. Sen tuhkapatsas nousi parhaimmillaan jopa yli 2 kilometrin korkeuteen.
Kalastajan kuvaamalta videolta on nähtävissä, kuinka kalastajat astuivat veneisiinsä ja pakenivat turvaan kauemmas merelle.
311 metriä korkea Taal sijaitsee noin 65 kilometrin päässä Filippiinien pääkaupunki Manilasta.
Aiemmat isot purkaukset ovat vaatineet lähialueilta tuhansien ihmisten evakuointeja. Vuori voi purkautuessaan aiheuttaa jopa tsunamiaaltoja.