Veikkausliigan tulikuumalta kärkiseuralta kova ratkaisu – "Siinä voi mennä kausi ihan perseelleen"

Hongan manageri Hexi Arteva ryystää aamukahviaan vieno hymynkare huulillaan. Juuri nyt hänellä on syytä tyytyväisyyteen, kun alla on vakuuttava kotivoitto HIFK:sta kauden ennätysyleisön edessä, ja joukkue liitää huimassa kiidossa Veikkausliigan kärkipaikalla.

Espoolaisjoukkueen kuuden viimeisen ottelun maaliero on suorastaan murskaava 19–2.

Nahkaansa luoneen päävalmentajan Vesa Vasaran luotsaamasta nuoresta ryhmästä on kypsynyt portugalilaislaituri Rui Modeston ja toppari Ville Kosken kaltaisia tähtiä veikkausliigatasolle, ja täksi kaudeksi tehdyt hankinnat ovat osuneet häikäisevän hyvin maaliinsa.

– No, on meilläkin tullut huteja. Serbihyökkääjä ( Aleksandar Katanic ) ei onnistunut. Hyvissä merkeissä purettiin sopimus, Arteva keventää.

Kroatialaishyökkääjä Drazen Bagaricin ja toppari Florian Baakin kohdalla on vielä aikaista arvioida onnistumista.

Ei myyntejä kesän ikkunassa

– Olemme taloudellisesti siltarahoituksen varassa. Meillä on omistaja, joka pyörittää yhtä Pohjoismaiden suurimmista liikuntabisneksistä. Hän on arvioinut, että jalkapallo sopii tähän portfolioon ja tässä on sellaista horisonttia, että tuohon rakennetaan stadion, Arteva sanoo ja osoittaa kohti Tapiolan nykyistä putkikatsomoa.