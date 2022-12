Paula Vesala paljastaa erikoisen asian, jonka kertoo Suomesta usein ulkomailla: "Jos pitää vähän keventää tunnelmaa"

Vesala kertoi Kymmenen uutisten haastattelussa Presidentinlinnasta, että erityisesti Linnan juhlien musiikkitarjonta on miellyttänyt häntä juhlailtana. Nimenomaan se, että musiikissa otettiin huomioon edesmennyt Vesa-Matti Loiri , oli Vesalan mieleen.

– Jos pitää vähän keventää tunnelmaa, tai on mahdollista, niin sanon aina, että kaikki suomalaiset perinneruuat ovat ruskeita. Mämmi, ruisleipä, karjalanpaisti, karjalanpiirakka, siitä lähdetään.

– Meitä on kysytty tähän levy-yhtiön toimesta. Kun kuulin ketä muut artistit olivat, oli helppo sanoa kyllä. On mahtavaa lähteä kiertämään yhdessä, Vesala kertoi ennen kiertuetta MTV Uutisille.

Vuonna 2009 Vesala saapui Linnan juhliin silloisen kumppaninsa, The Rasmus -yhtyeen laulajan Lauri Ylösen kanssa. Pari oli tuolloin yksi kuvatuimpia juhlavieraita, sillä he esiintyivät ensimmäistä kertaa julkisesti yhdessä.

Tänä vuonna Linnan juhliin on kutsuttu 1300 vierasta, joka on kolmannes viime juhlien määrästä.

Juhlien teema on tänä vuonna Itseensä luottava Suomi. Presidentti Sauli Niinistö on kertonut, että vieraiden joukossa on monia, jotka ovat tehneet työtä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi koronapandemian kuin myös Venäjän hyökkäyssodan aikana.