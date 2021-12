Sointu Borg saapuu MTV:n itsenäisyyspäivän juhlalähetykseen ilman räppärimiestään – paljastaa jo jotain asustaan: "Onkohan tämä yliampuva?"

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

Juhlavastaanotolle saapuu iso joukko vuoden kiinnostavimpia persoonia, joilla on omanlaisensa tarina kerrottavanaan.

Sointu Borg: "Aloin miettimään, onkohan tämä yliampuvaa"

Itsenäisyyttä MTV Uutiset Liven kanssa on juhlistamassa yrittäjä Sointu Borg , joka on tänä vuonna tullut suuren kansan tietoisuuteen Diili-ohjelman voittajana .

– Kävin ihan koltunkin hakemassa lainaan. Ajattelin, että kun en pääse Linnan juhliin, leikin, että nämä on ne Linnan juhlat, minne minut on kutsuttu, Borg kuvailee tuntemuksiaan.

On kuitenkin eräs asia, joka askarruttaa näyttävään iltapukuun ja koruihin pukeutuvan naisen mieltä.

Borg saapuu juhlalähetykseen yksin

Borg saapuu kuitenkin yksin, sillä hänen artistimiehensä Tomi Solonen on töissä.

Borg singahti julkisuuteen viime keväänä kuin yhdessä yössä . Muutos on ollut naisen mukaan valtava: Yhtäkkiä hänet tunnistetaan kadulla ja "kissanristiäisiä" on tarjolla ylin määrin.

– On joutunut käymään keskusteluja siitä, paljonko toinen haluaa näkyä. Nämä ovat vaikeitakin aiheita, hän pohtii.

Tätä itsenäisyyspäivä Borgille merkitsee

Itsenäisyyspäivä on ollut 29-vuotiaalle Borgille merkityksellinen ja arvokas päivä lapsuudesta saakka.

– Se on ollut todella juhlallinen päivä, ja aina on katsottu Linnan juhlat.

Myös aikuisiällä itsenäisyyspäivä on tarkoittanut Borgille rauhoittumista ja se on päivä, kun syödään ja juodaan hyvin.

– Se päivä on rauhoitettu. Vähän niin kuin joulunakin, silloin ei hirveästi höösätä.

Linnan juhlat ovat Borgille edelleen itsenäisyyspäivän odotettu kohokohta. Erityisesti veteraanien huomioiminen on Borgin mielestä tärkeää myös nykynuorison kannalta.

– On hyvä, että me milleniaalit pysymme kytkeytyneinä historiaan, joka tällä kansalla on, Borg toteaa ja jatkaa.