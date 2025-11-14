Bussi on törmännyt pysäkkikatokseen Tukholman keskustassa.

Aftonbladet uutisoi useiden ihmisten menehtyneen Östermalmin alueella tapahtuneessa törmäyksessä. Lisäksi useita ihmisiä on loukkaantunut.

– Paikalla on loukkaantuneita. Jotkut ovat vakavasti loukkaantuneita, kerrotaan Tukholman pelastuslaitokselta.

Turkholman poliisi on vahvistanut Aftonbladetin tiedot loukkaantuneista ja kuolemantapauksista. Poliisi ei kuitenkaan ole tarkemmin kommentoinut uhrien lukumäärää, sukupuolta tai ikää.

Pelastusviranomaisten alustavien tietojen mukaan uhreja olisi ainakin viisi.

Törmäyksen syystä ei ole toistaiseksi tietoa. Poliisi selvittää parhaillaan tapahtumien kulkua. Tällä hetkellä poliisi ei usko, että kyse olisi terroriteosta, kertoo yleisradioyhtiö SVT.