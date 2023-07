Onko sinulla käytössä laiton aurinkopaneeli? Tukes varoittaa: Voi aiheuttaa tulipaloja ja sähköiskuja

Laitteista voi aiheutua tulipalon ja sähköiskun vaara niin asukkaalle kuin myös kiinteistössä tai jakeluverkossa sähkötöitä tekevälle henkilölle tai pelastuslaitoksen työntekijälle.



Pistotulppaliitännän käyttö aurinkosähköjärjestelmissä on suomalaisen asennusstandardin turvallisuusvaatimusten ja sähköturvallisuuslain vastaista. Pistorasian kautta aurinkosähköä syöttäviä laitteita mainostetaan kuitenkin Tukesin mukaan helposti käyttöön otettavina.



– Älä osta tällaista laitetta, koska sitä ei saa käyttää Suomessa, ohjeistaa ylitarkastaja Sakari Hatakka Tukesin tiedotteessa.



Jos kiinteistön sähköverkkoon haluaa liittää aurinkosähköjärjestelmän, on Tukesin mukaan otettava yhteyttä alueen jakeluverkkoyhtiöön.



Aurinkosähköjärjestelmä pitää pystyä erottamaan yleisestä jakeluverkosta. Aurinkosähköjärjestelmän erotuslaitteen on myös oltava jakeluverkon haltijan käytettävissä, ja järjestelmästä tulee ilmoittaa varoitusmerkillä. Varoitusmerkillä varmistetaan kiinteistön sähköverkkoa huoltavien ja pelastustyöntekijöiden turvallisuus.



Vaikka pistorasiaan kytkettäviä aurinkopaneeleita on myytävänä Suomessa ja ulkomaisissa verkkokaupoissa, kehottaa Tukes olemaan ostamatta niitä. Tukes ei ole tutkinut pistorasiaan kytkettävien aurinkopaneelien vaatimustenmukaisuutta, sillä niitä ei saa käyttää Suomessa.



Viranomaiset eivät tarkasta tai hyväksy sähkölaitteita, ennen kuin ne tulevat markkinoille, Tukes kertoo. Tuotteille asetettujen vaatimusten täyttyminen on valmistajien ja maahantuojien vastuulla.