Aurinkopaneelijärjestelmien asennusvirheet ovat yleistyneet – asiantuntija kertoo, mitä ottaa huomioon ennen asennusta

Tukesin mukaan yhteydenotot ovat lisääntyneet merkittävästi tämän kevään ja kesän aikana – ja usein käy ilmi, että huoli on aiheellista.

Aurinkopaneelien lisääntyneen suosion seurauksena alalle on tullut paljon uusia yrityksiä, eikä kaikilla asentajilla ole riittäviä taitoja järjestelmien asentamiseen, kertoo Tukesin ylitarkastaja Juha-Pekka Törmälä .

– Lisääntyneiden yhteydenottojen taustalla on todennäköisesti se, että asennukseen liittyviä ongelmia on käsitelty enemmän julkisuudessa, ja entistä useampi osaa vaatia ammattimaista jälkeä tai tunnistaa asennuksessa sattuneita virheitä, Törmälä sanoo.

Hinnat ovat laskeneet

Suomessa noin 100 000 omakotitalossa ja vapaa-ajan asunnossa on jakeluverkkoon yhdistetty aurinkopaneelijärjestelmä, kertoo Suomen Aurinkoenergiayhdistyksen hallituksen jäsen Lauri Hietala . Yhdistys on selvittänyt asiaa suomalaisilta verkkoyhtiöiltä.

– Lisäksi lukuisilla mökeillä on pieniä järjestelmiä, jotka toimivat esimerkiksi muutamalla akulla ja joita ei ole kytketty jakeluverkkoon, Hietala sanoo.

Hietala toimii aurinkoenergialaitteita myyvän Solarvoiman toimitusjohtajana, ja yrityksen myyntilukujen perusteella aurinkopaneelien kysyntä on tällä hetkellä jo hieman rauhoittumaan päin omakotitaloasukkaiden keskuudessa. Taloyhtiöpuolella sen sijaan suosio on yhä kasvussa.

Pakolliseksi uusiin asuinrakennuksiin?

EU:ssa on tällä hetkellä valmisteilla rakennusten energiatehokkuusdirektiivi, joka voi tuoda aurinkoenergiaoptimointivelvoitteita tulevaisuudessa uusien asuinrakennusten rakennuttajille.

Direktiivi ei toteutuessaan koskisi asuinrakennuksia, jotka on rakennettu ennen direktiivin voimaantuloa.

– On mielenkiintoista nähdä, miten tällaiset vaatimukset toimivat näin metsäisessä maassa, sillä kaikilla tonteillahan aurinkopaneeleista ei saisi tuottoa. Toivon, että direktiiviin tulee riittävästi joustoa tällaisia rakennuksia varten, Silander sanoo.

Mitä ottaa huomioon ennen asennusta?

– Seuraava tärkeä kysymys on, missä kunnossa katto on. Katon pitää kestää paneelien paino, eikä paneeleja kannata laittaa hyvin vanhalle katolle ennen kuin katto on uusittu. Paneelit voivat kuitenkin kestää vaihtamatta jopa 25 vuotta.