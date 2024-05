Mattilla, 40, on yksi maailman suurimmista peniksistä – on harkinnut eloaan vaikeuttavan elimen pienentämistä harvinaisella leikkauksella

Brittiläisellä Matt Barrilla, 40, poikkeuksellinen vaiva. Hänellä on harvinaisen suuri penis, jolla on erektiossa mittaa jopa 30 senttimetriä.

Barr tuli tunnetuksi vuonna 2022 julkaistun Massiivinen munani (My Massive Cock) -dokumentin myötä. Dokumentissa esiintyy useita brittimiehiä, joita kaikkia yhdistää se, että heillä on merkittävästi keskimääräistä kookkaammat penikset. Barr myös vieraili hiljattain suositussa brittiläisessä This Morning -keskusteluohjelmassa kertomassa asiasta.

Miesten penisten keskimitta maailmanlaajuisesti on tutkimusten mukaan noin puolet siitä, minkä pituuden Barrin penis saavuttaa erektiossa.

Peniksen koko on kuitenkin Barrin elämässä ennen kaikkea suuri vaiva, eikä juurikaan hyöty. Barr kertaa The Sun -lehdelle ongelmia, joita hänen massiivisesta sukuelimestään on koitunut.

– Iso penis on yksi suurimmista vaikeuksista elämässäni. Se saattaa kuulostaa jokaisen miehen unelmalta, mutta sitä se ei todellakaan ole, Barr kertoo.

Lääkäritutkimusten perusteella on voitu vahvistaa, että Barrin penis on tiettävästi yksi maailman suurimmista. Se tuottaa päivittäiseen elämään todella paljon haasteita: Barrin täytyy elämässään miettiä jatkuvasti sitä, millaisiin housuihin pukeutuu minnekin ja kuinka hän pystyisi piilottamaan kookkaan peniksensä vaatteiden alle. Asia on helpommin sanottu kuin tehty, sillä sopivia vaatteita on vaikeaa löytää.

– Ihmiset eivät ymmärrä haittapuolia. Välttelen esimerkiksi julkisia uimapaikkoja, paitsi jos olen lomalla ja lähettyvillä ei ole lapsiperheitä.

This Morning -ohjelman haastattelussa Barr myös kertoi saaneensa kerran lähtöpassit joogatunnilta ihmisten luultua, että hän oli kiihottunut.

Barr kertoi Massiivinen munani -dokumentissa, että hänen on ollut erittäin vaikeaa löytää sopivaa seurustelukumppania sukuelimensä takia. The Sunille hän toteaa eronneensa hiljattain edellisestä suhteestaan – ja eron osasyyn olleen hänen peniksensä.

– On haastavaa edistää suhdetta kun ette vain ole sopivia fyysisesti.

– Eromme ei johtunut pelkästään peniksestäni ja siinä oli pakko olla myös muitakin ongelmia, mutta minulla ei voi olla normaalia seksielämää.

Usein seurustelukumppania etsiessään Barr onkin joutunut kertomansa mukaan esimerkiksi fetissien tai muutoin "seikkailunhaluisten" kumppanikokelaiden kohteeksi.

– Ihmiset haluavat kokeilla sitä vain uutuudenviehätyksen vuoksi eivätkä ole kiinnostuneita aloittamaan todellista suhdetta kanssani.

Uusia ihmisiä tavatessa Barrin on hankalaa tuoda asiaa esille. Hänen tapailemiensa naisten reaktiot ovat Barrin mukaan vaihdelleet laidasta laitaan. Jotkut ovat myös pyytäneet nähdä Barrin peniksen, kun hän on maininnut sen poikkeuksellisesta koosta.

– Jotkut ovat kauhuissaan, mutta joidenkin silmät syttyvät.

Koska seurustelusuhteen löytyminen on ollut Barrille hyvin hankalaa, on hän harkinnut jopa peniksen pienennysleikkausta. Massiivinen munani -dokumentissa nähtiin, kun Barr vieraili kirurgin luona keskustelemassa vaihtoehdoistaan. Tuolloin hän ilmaisi olevansa operaatiosta kiinnostunut, mutta tänä päivänä hän suhtautuu asiaan varautuneemmin.

Penistä pystyttäisiin mahdollisesti pienentämään pienennyskorporoplastialla, joka on erittäin harvinainen leikkaus. Kyseinen leikkaus on hintava operaatio, joka voi maksaa jopa 15 000 puntaa eli noin 17 600 euroa. Leikkauksen onnistumisesta ei kuitenkaan ole täyttä taetta ja siinä on useiden erilaisten komplikaatioiden vaara.

Barrin mukaan häneltä kysellään jatkuvasti sitä, miksei hän teetä leikkausta itselleen.

– Jos se olisi halvempaa ja toimisi varmasti, olisin jo tehnyt sen varmasti. Mikäli olen valmis siihen tulevaisuudessa ja tapaan oikean ihmisen, voisin harkita sitä.

– Mutta nyt joudun vastahakoisesti tyytymään penikseen, joka minulla on.

Nyt Barr haluaa olla rikkomassa ennakkoluuloja sekä vaikuttamassa siihen, millainen narratiivi liittyy suurikokoisiin peniksiin. Hän haluaa rikkoa myyttiä sen suhteen, että "isompi olisi parempi", kuten vanha sanonta kuuluu. Tällainen keskustelutapa peniksistä edistää Barrin mukaan miesten epävarmuutta.

– Mielestäni monet peniksiin ja niiden kokoon liittyvät keskustelut perustuvat pornoon, kaupallisiin tarkoituksiin sekä vitseihin.