Matt ei ole pystynyt seurustelemaan massiivisen sukuelimensä takia: "Yksi tyttö teki jäljitelmän peniksestäni ja seuraavana päivänä ghostasi minut"

Vuonna 2022 ilmestyneessä brittidokumentissa Massiivinen munani (My Massive Cock) tavataan miehiä, joita yhdistää yksi, yhteinen ongelma: heillä kaikilla on massiiviset, merkittävästi keskimääräistä kookkaammat penikset.

Alkuvuodesta julkaistiin laaja tutkimus, jonka mukaan miesten erektiossa olevien penisten keskimitta on kasvanut, ja tällä hetkellä se on maailmanlaajuisesti 15,24 senttimetriä. Dokumentissa mukana olevan Mattin peniksellä on mittaa erektiossa 26,67 senttimetriä.